花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：養2隻而已

▲這個房間簡直就是貓咪樂園。（圖／飼主花生米提供，下同）

寵物小組／綜合報導

打開房門，印入眼簾的是滿滿的貓跳台、貓窩、貓玩具，網友們看到這樣的畫面忍不住驚呼，「根本是貓界的迪士尼樂園！」飼主花生米指出，這個「樂園」約花4年慢慢購入各種貓用家具，前後大概花費5萬多塊。不過，這麼華麗的空間，究竟養了幾隻貓呢？花生米淡淡地說，其實也才2隻而已。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲黑貓「麻糬」和虎斑「學妹」。

花生米在臉書社團「愛貓聯盟」分享照片並寫道，中午時房東敲門來敲門，讓他差點被嚇死，「以為我的貓太吵，影響到其他房客。」沒想到，一開門，房東竟是來「討教」的，原來房東的姪女想養貓，所以才找上「專業貓奴」，想借房間拍幾張照片當作參考。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

不過，照片一po出，網友們的重點全放在房間裡的豪華設備，紛紛驚嘆，「超級遊樂園」、「這根本不是你家，是貓咪的家」、「貓咪天堂」、「根本是貓樂園」、「貓咪好幸福哦」、「請問...這樣是幾隻貓的房間@@？」、「房東：我姪女可以把貓養在你這嗎？」、「有開放入住嗎」、「這個貓樂園有開放購票了嗎？」

▲偌大的樂園住了2隻貓咪，網友們都說「好羨慕」。

花生米受訪時表示，家裡2貓分別是黑色公貓「麻糬」和虎斑母貓「學妹」，前者是受虐貓，後者則是棄養貓，後來被他收編回家，「因為上班工時長，沒啥時間陪伴，加上看到《惡貓管教系列》，才模擬貓所需要的空間跟隱密性，因此打造了這樣的房間。」

麻糬因為曾經受虐的陰影，花生米耗費許多精神才取得牠的信任，且將近5年來，晚上睡覺都不能關燈，「關燈麻糬會沒安全感，會一直亂叫。」學妹則是因為流浪過所以有異物癖，認為咬開垃圾袋就會有東西吃，「所以我房間不會放不該放的東西，也會盡量滿足牠們。」

▲貓奴花錢不手軟，噴4萬買愛貓的禮物和日用品。

花生米開玩笑說，當上貓奴之後才明白，「花錢不手軟，手軟不花錢！」不過，只要貓咪需要的，他也真的沒在省，像是夏天時，怕主子中暑，冷氣總會開著，「我只是換角度想而已！中暑要看醫生花的錢，拿來吹冷氣不是很好嗎？！這樣想我心裡會好很多。」而最近幾天他幫主子買禮物跟日用品，又噴了4萬多，「我已經忘了要替自已買東西的感覺了XD。」

▼麻糬和學妹真的好幸福呀！