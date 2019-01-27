利剪剃毛連皮肉都剪掉！　山羊慘叫掙扎直接被坐斷脊椎

▲工人將羊隻壓在地上剃毛。（圖／翻攝自YouTube／PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)，下同）

寵物小組／綜合報導

冷冷的冬日讓人聯想到暖暖的羊毛衣，但善待動物組織(PETA)卻揭露了羊毛衣背後的殘酷事實。這段影片拍攝於南非一間羊毛工廠，只見工人粗暴拖行安格拉山羊並剪下羊毛，有些已經沒有利用價值的山羊則是被活活割斷脖子丟在路邊，殘忍的畫面令人心碎。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲工人粗暴抓起小羊。

▲工人坐在羊身上壓制牠的掙扎。

PETA在Youtube上分享這段從世界最大馬海毛(mohair)工廠流出的驚人影片，畫面中，可以看到工人們有時抓著羊兒的前腳或後腿狠狠拖行，有時則是一把揪著羊角，動作十分粗魯，工廠各處不時都可以聽到淒厲的慘叫聲；羊兒就定位後，工人便拿著大把利剪快速剪去羊毛，有時一個不小心就直接剪下一塊皮，成群剪完毛的山羊中，不乏可以看到身上流著血的羊兒。

▲剪羊毛用的大把利剪，有時會連羊的皮肉都一塊剪下。

▲剃完毛的羊群中時常可以看見像這樣受傷的羊隻。

PETA指出，為了將羊毛清洗乾淨，工人們會將羊兒丟進充滿藥劑的水道中，逼迫牠們自行走過，過程中常害山羊喝下有毒物質。此外，山羊在剪毛時會產生極大壓力，所以牠們會不斷掙扎、發出慘叫；然而工人為了作業順利，時常不顧三七二十一，直接以不人道的方式壓制山羊，有時還會重重地坐在牠們身上、抓住牠們的尾巴，許多山羊在這樣粗暴的剪毛過後受傷、脊椎斷裂，甚至死掉了，工人們也只是繼續剃光牠們的毛然後丟到一邊。

更可憐的是，山羊在剃毛過後會被放在戶外，因為沒有足夠的保暖設備，很多羊隻就這樣凍死在寒風和雨中。工廠內的工作人員透露，曾經有一個週末就死了4萬隻山羊。而生病、受傷或沒有利用價值的山羊則會被割開喉嚨丟在路邊，有的則是被拖去屠宰場，一隻一隻被電擊、吊掛起來，接著割喉放血並剝皮。

▲沒有利用價值的羊被割喉丟在路邊。

PETA呼籲，馬海毛的背後就是動物虐待，只要持續有人消費，這些無法開口為自己說話的羊兒就會繼續在驚恐、痛苦中死去，「請大家不要再購買馬海毛相關製品，消費前記得查看標籤，如果商品含有馬海毛，就放回架上吧！謝謝。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▼影片恐引起不適，請斟酌觀看。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）