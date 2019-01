利剪剃毛連皮肉都剪掉！　山羊慘叫掙扎直接被坐斷脊椎

▲工人將羊隻壓在地上剃毛。(圖/翻攝自YouTube/PETA (People for the Ethical Treatment of Animals),下同)

寵物小組/綜合報導

冷冷的冬日讓人聯想到暖暖的羊毛衣,但善待動物組織(PETA)卻揭露了羊毛衣背後的殘酷事實。這段影片拍攝於南非一間羊毛工廠,只見工人粗暴拖行安格拉山羊並剪下羊毛,有些已經沒有利用價值的山羊則是被活活割斷脖子丟在路邊,殘忍的畫面令人心碎。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

▲工人粗暴抓起小羊。

▲工人坐在羊身上壓制牠的掙扎。

PETA在Youtube上分享這段從世界最大馬海毛(mohair)工廠流出的驚人影片,畫面中,可以看到工人們有時抓著羊兒的前腳或後腿狠狠拖行,有時則是一把揪著羊角,動作十分粗魯,工廠各處不時都可以聽到淒厲的慘叫聲;羊兒就定位後,工人便拿著大把利剪快速剪去羊毛,有時一個不小心就直接剪下一塊皮,成群剪完毛的山羊中,不乏可以看到身上流著血的羊兒。

▲剪羊毛用的大把利剪,有時會連羊的皮肉都一塊剪下。

▲剃完毛的羊群中時常可以看見像這樣受傷的羊隻。

PETA指出,為了將羊毛清洗乾淨,工人們會將羊兒丟進充滿藥劑的水道中,逼迫牠們自行走過,過程中常害山羊喝下有毒物質。此外,山羊在剪毛時會產生極大壓力,所以牠們會不斷掙扎、發出慘叫;然而工人為了作業順利,時常不顧三七二十一,直接以不人道的方式壓制山羊,有時還會重重地坐在牠們身上、抓住牠們的尾巴,許多山羊在這樣粗暴的剪毛過後受傷、脊椎斷裂,甚至死掉了,工人們也只是繼續剃光牠們的毛然後丟到一邊。

更可憐的是,山羊在剃毛過後會被放在戶外,因為沒有足夠的保暖設備,很多羊隻就這樣凍死在寒風和雨中。工廠內的工作人員透露,曾經有一個週末就死了4萬隻山羊。而生病、受傷或沒有利用價值的山羊則會被割開喉嚨丟在路邊,有的則是被拖去屠宰場,一隻一隻被電擊、吊掛起來,接著割喉放血並剝皮。

▲沒有利用價值的羊被割喉丟在路邊。

PETA呼籲,馬海毛的背後就是動物虐待,只要持續有人消費,這些無法開口為自己說話的羊兒就會繼續在驚恐、痛苦中死去,「請大家不要再購買馬海毛相關製品,消費前記得查看標籤,如果商品含有馬海毛,就放回架上吧!謝謝。」(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤)

▼影片恐引起不適,請斟酌觀看。(影/取自YouTube,如遭刪除請見諒)