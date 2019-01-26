2小狗掉入井裡與「眼鏡王蛇」狠瞪！48小時後結局神展開

▲印度兩隻年幼狗和超毒眼鏡王蛇困在一起，卻被保護。（圖／翻攝自GIGGAG）

國際中心／綜合報導

印度遮普邦有兩隻年幼小狗因在玩樂時，不慎掉入井底，身旁出現了一條亞洲區最兇猛的眼鏡王毒蛇，讓主人嚇得不敢靠近，只能眼看愛犬們與猛獸般的動物獨處。不過眼鏡王蛇的舉動，竟不是將兩隻小狗給活剝生吞，而是在保護狗狗們避免走到淹水區。

飼主表示，他的兩隻愛犬有一天和玩伴玩到失蹤，後來在淺井發現牠們，原先想說可以跳下去救援，但貿然一看發現旁邊躺著一條世界奇毒的眼鏡王蛇（King Cobra），頓時的懼怕，讓他打消了救愛犬的念頭，附近的村民看到此情況，也紛紛不敢伸出援手。在受困48小時候，當地官員趕到將狗狗救起、放生眼鏡王蛇。

但事情好像也沒有想像的糟，由於兩隻剛出生的小狗看到眼鏡王蛇，只能害怕得蜷曲縮在一塊，後來其中一隻狗狗耐不住想起來走動，不料眼鏡王蛇卻霸氣擋住牠的去路，似乎不讓狗採到旁邊的淹水區，像是保護著牠。

對此，專家解釋，眼鏡王蛇俗稱過山烏，是世界上最長的毒蛇，也是最危險的眼鏡王蛇屬，體長可達5.6公尺、體色為黑色、米黃色、褐色、灰色分布為主，大多分布於印度、中國、印尼等河流一帶，是稀有種類。若敵方並沒有挑釁眼鏡王蛇的舉動，一般牠們不會採取攻擊，因此也推翻了當地民眾對於眼鏡王蛇保護兩隻狗狗之說。

