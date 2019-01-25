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四肢玩成「巧克力棒」！小柯基被阿公拎走　哀怨眼神10萬網笑噴

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柯基被阿公拎走，哀怨眼神網笑噴！（圖／翻攝自抖音APP用戶8722486）

▲調皮的柯基被阿公拎回家。（圖／翻攝自抖音APP用戶8722486）

寵物小組／綜合報導

「放我下來，我還沒玩夠耶！」抖音APP用戶8722486有段影片最近在網路生瘋傳，內容是有隻柯基犬這天趁著家人不注意，居然溜到一旁去玩泥巴，最後被阿公拎起來時，除了四肢已變成「巧克力棒」之外，牠內心的哀怨及不滿全寫在了臉上，網友們紛紛笑說，「一定還會去玩！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Scamper SN日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「可惡，被逮到了！！！」畫面中可見，玩到四肢和肚皮全是泥巴的小柯基被阿公單手拎著走，看到附近有鏡頭在拍，臉上更是流露出「還沒玩夠」的表情，讓跟隨在一旁拍攝的馬麻看得哈哈大笑。

柯基被阿公拎走，哀怨眼神網笑噴！（圖／翻攝自抖音APP用戶8722486）

▲汪：I'll be back!!!（圖／翻攝自抖音APP用戶8722486）

柯基被阿公拎走，哀怨眼神網笑噴！（圖／翻攝自抖音APP用戶8722486）

▲小柯基哀怨的背影。（圖／翻攝自抖音APP用戶8722486）

這段可愛又逗趣的影片不到一日就突破10萬次的觀看次數、上千人分享，數百名網友看了都在底下留言說，「哈哈哈牠的臉」、「感覺已經玩了好一段時間」、「我家這隻也愛玩泥巴唉～」、「太可愛了啦！」、「果然是阿公專業，單手把調皮孫拎起」、「這表情太經典了吧」、「準備吃藤條哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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cuộc vui nào rồi cũng tàn

Corgi 發佈於 2019年1月24日 星期四

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關鍵字： 柯基泥巴地抖音阿公臉書

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