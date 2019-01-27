貓失蹤10年竟住在隔壁　鄰居不想養了才丟出來…原主人見面淚崩

▲看到愛貓終於回家，女主人感動到無法相信。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

寵物曾經走丟過的主人，絕對都能體會那種心懸在半空中的恐懼和擔憂，願意做任何事情只換寶貝平安回家，英國東約克郡有一隻黑貓2009年時意外走丟，直到最近才終於回到主人的懷裡。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

黑貓名叫莉莉，十年前牠失蹤時，女主人Alex Elliott以為牠只是像平常一樣出去冒險，但直到牠一直沒回家，他們才發現事情不對，到處張貼尋貓海報，卻一點消息都沒有，Alex傷心欲絕，最後他們甚至認為莉莉已經被車撞死了，才會像是消失在世界上一樣。

▲走失了十年的貓咪，竟然住在隔壁社區。



但事實上，十年來莉莉就住在離他們家不過400公尺遠的一棟房子裡，甚至還是Alex每天接送女兒上學必經的路線，直到兩個星期前，她接到獸醫的電話，說有一隻被棄養送到RSPCA的貓咪，在獸醫院掃到了晶片，那就是莉莉！

後來Alex才知道原來那位鄰居把莉莉當作家貓養了10年，直到他不想養了才送去RSPCA。而莉莉回家時，全家人見到牠馬上淚崩，Alex最小的女兒不認識牠，但也跟著一起哭，Alex說，為寵物植入晶片太重要了，就這樣讓離家十年的莉莉終於回到家了。

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▲看到愛貓回家，全家人都非常感動。