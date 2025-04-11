鸚鵡養8年下蛋才知是母的！　他們好奇煮來吃：煎的口感鹹香

記者李依融／綜合報導

鸚鵡講講下蛋了，奴才們好奇地拿來「吃吃看」，分別用煎與水煮的方式，還準備了雞蛋做比較，乍看大小有明顯差別，而吃起來的口感很神祕。

IG網友@heltt_分享，家中的鳳梨小太陽鸚鵡「講講」已經飼養8年，2年前突然下蛋，全家才驚覺「牠是母的！」。這2年來講講下了5顆蛋，每次都是突然就隨意下在路上，下完也不理，像是什麼都沒發生過一樣，而奴才正好想挑戰「沒做過的事」，於是決定煮來吃吃看。

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▲講講直到下蛋，家人才驚覺牠是女生。（圖／IG@jonjon_conure提供）



@heltt_以煎蛋與水煮蛋的方式來準備，並且煎了雞蛋做比較，一眼就能看出雞蛋比鸚鵡蛋大出許多，口感究竟如何呢？水煮蛋後剝殼，能發現鸚鵡蛋質地像是果凍，比雞蛋軟許多，而間鸚鵡蛋除了比較小，並無明顯差異。

@heltt_吃了一口煎蛋發現，鸚鵡蛋用煎的方式有種奶香，口感鹹香，媽媽甚至還問「有加鹽嗎？」，會讓人聯想到鹹蛋黃。嘗試水煮蛋時，大家送進嘴裡立刻皺起眉頭，似乎有種腥味讓大家難以接受，口感滑滑的，像是「有蛋黃的荔枝」。她也強調，這次嘗試的鸚鵡蛋是沒有受精的。

▲講講是媽媽的跟屁蟲，經常要黏在一起。（圖／IG@jonjon_conure提供）

@heltt_分享，講講其實是她的「妹妹」，媽媽才是講講的「親媽」，每天講講都黏著媽媽，感情十分要好。當時看到講講下蛋，她跟哥哥都想嘗試看看，便邀請媽媽加入，結果最後反而媽媽最喜歡鸚鵡蛋體驗。

▲講講也品嘗了幾口自己下的蛋。（圖／IG@jonjon_conure提供）