阿嬤被新來的霸占！　主子爭寵「眼神死3貼」：那是我的位子

▲阿嬤的愛被分散了QQ（圖／網友廖君君授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

地位嚴重受到威脅！飼主廖君君日前分享一段逗趣影片，家裡的虎斑貓「咕姬」原本是穩坐阿嬤心中的首席金孫，但是自從1年前多了一個家庭成員，100分的疼愛被拆成3等份，就連原本屬於牠的位子都被「新來的」霸占，讓咕姬只好「眼神死3貼」搶著爭寵，可愛又吃醋的表情讓貓奴當場笑噴。

▲▼自從廖君君姐姐的小孩出生，阿嬤變成要3貼哄孫。

影片中，阿嬤懷裡抱著酣睡的嬰兒，咕姬一臉哀怨的望向中間的「障礙物」彷彿在說，「那個原本是我的位子耶！」，為了要討摸摸還是乖乖屈服，上半身緊緊趴在寶寶的後背，要給阿嬤摸頭。

廖君君總共飼養2隻貓，其中4歲的咕姬最黏阿嬤，常常會跟前跟後，坐在腿上撒嬌，「之前還沒有小朋友的時候，我們家的貓超黏她，每天都要趴在她身上睡覺，直到小朋友出生以後，媽媽每天改抱寶寶，讓咕姬特別吃醋」，甚至因此有好一段時間不黏媽媽。

▲咕姬開始和小朋友和平共處。

「我猜應該是現在小朋友開始對貓咪有點興趣，開始有點互動，貓咪也比較趕靠近小朋友」，咕姬才又回到阿嬤身邊撒嬌，結果2個小朋友要爭寵，就變成3貼的情境，另一隻則是直接放棄掙扎，改睡在沙發椅。許多網友看完影片，紛紛被咕姬的表情萌暈笑說，「正在爭寵的孩子」、「一起秀秀啦～」、「阿嬤要雨露均霑唷」、「都是心愛的孫」、「喵:阿嬤你身上的位置是我的，怎麼可以讓別人霸佔呢QQ」。

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