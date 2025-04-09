癱瘓貓咪突然「起身走好幾步」　志工錄下奇蹟一刻感動歡呼

記者李依融／綜合報導

虎斑貓莎莉(Sally)被領養幾個月後突然癱瘓，即使送醫也無法治癒，於是又被送回收容所。在志工的照顧下，莎莉驚喜地重新起身走路，讓目睹這個轉變的志工感動歡呼。

莎莉是動物救援團體Austin Pets Alive!送養的貓咪，然而就在到新家幾個月後，牠突然癱瘓不會走了，飼主趕緊將牠送到急診治療，無奈的是醫生並沒有找到解決辦法，而家人認為將莎莉送回收容中心，是幫助貓咪身體狀況好轉最好的方式。

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▲莎莉突然癱瘓，家人求醫無果便將牠送回收容所。（圖／翻攝自IG@Austin Pets Alive!）



收容中心志工桑切斯(Luis Sanchez)表示，「莎莉及時回來！」，後來診斷發現牠是得到貓傳染性腹膜炎(FIP)，這是一種高致死率的疾病，恰巧該收容中心曾有成功的治療照護經驗，讓莎莉的生命得以挽救。

在志工的照顧下，莎莉的狀況好轉了許多，但牠仍沒辦法移動，直到有一天，牠拖著身子緩緩站起，步伐蹣跚地走了好幾步，讓目睹這個畫面的志工感動歡呼。

桑切斯表示，「對大多數的貓咪來說，走路不是什麼新鮮事，但對莎莉來說，這一刻反轉了牠的貓生。」現在莎莉將到新的家庭，在那裡牠可以慢慢學習走路，也能獲得自信，新主人將為牠的每一個勇敢慶祝、祝福。

▲莎莉移動能力變好，也找到新家了。（圖／翻攝自IG@Austin Pets Alive!）