▲「最醜老虎」悲憤用臉撞牆…病痛中離世，全因人類逼近親繁殖。（圖／松脂溪野生動物保護所官網）

國際中心／綜合報導

孟加拉白虎因為顏色特殊，有著極高的觀賞價值，黑心商人為加速繁殖牟利，就安排老虎們近親繁殖，導致許多患有遺傳病、先天缺陷的老虎出生。美國阿肯色州一間老虎育種園，就繁殖出了一隻天生短鼻、大臉、牙齒參差不齊，被稱為「世界最醜老虎」的肯尼（Kenny），牠僅活了10年就因為皮膚癌離世。

根據了解，白虎肯尼1998年在阿肯色州班頓維爾（Bentonville）一間老虎育種園出生，因為近親繁殖造成牠有嚴重的先天缺陷，包含外在的天生短鼻、大臉及牙齒參差不齊，還患有許多遺傳疾病、免疫系統缺陷等，導致牠身體狀況非常差、常常生病，更有「世界最醜老虎」之稱。

▲保育人員麥科邁克透露：「肯尼曾經用牠的臉去撞牆」。（圖／松脂溪野生動物保護所官網）

儘管肯尼2000年時被「松脂溪野生動物保護所」（Turpentine Creek Wildlife Refuge）從育種園救出，但牠的生命卻沒有因此過得更快樂，保育人員麥科邁克（Emily McCormack）就透露「肯尼曾經用牠的臉去撞牆」，往後的日子牠也仍舊被「近親繁殖」帶來的負面影響折磨。

肯尼後來在動物保護所度過餘生，2008年牠因為受許多遺傳病的困擾，免疫系統缺陷影響經常生病，還有脊椎側彎，髖關節發育不良等問題，正常來說孟加拉虎可以活到25歲，但肯尼卻在只有10歲的時候，就因為黑色素瘤去世了，令人感到相當痛心。

▲白虎是孟加拉虎的白色變種，原產於中國雲南、緬甸、印度及孟加拉。（圖／松脂溪野生動物保護所官網）

白虎是孟加拉虎的白色變種，原產於中國雲南、緬甸、印度及孟加拉，最後一隻「純天然」產下的白虎案例，發生在1950年代，出生在一個正常著毛色的老虎家庭，根據研究資料顯示，一萬隻野生孟加拉虎裡，只有一隻是天生白色的，缺乏色素讓牠們擁有獨特的黑白色毛皮和犀利的藍眼睛。

只是物以稀為貴，白虎後來變成商人歛財的工具，逼迫牠們進行近親繁殖，目前的動物園和景點中的白虎，其實都是近親繁殖的後代，繁殖出一隻「完美、漂亮」小白虎的機率，大概是三十分之一。如果從走私取得，每隻小白虎的價格可高達3萬英鎊（約120萬元新台幣）。

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