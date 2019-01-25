小倉鼠骨折打石膏　獸醫10分鐘解任務「包到眼睛脫窗」

▲咦？我的腳怎麼惹？（圖／嘉樂動物醫院提供）



記者李依融／採訪報導

小倉鼠躺在手心裡，右後腳卻變成一顆黃色的球，原來牠的腳骨折，獸醫師費了好大的功夫才將小小的腳固定。嘉樂動物醫院獸醫表示，「其實倉鼠腳骨折很常見，經常是因為卡在鐵籠縫隙受傷的。」

嘉樂動物醫院分享一張照片，只見小倉鼠躺在獸醫手心裡，小小的身體用3根指頭就能抓住，牠一臉無辜，而右後腳搶眼的黃球球令人移不開視線。獸醫說，小倉鼠因為骨折需要固定，「只是小朋友，你知道幫你包紮會包到眼睛脫窗嗎？」因為倉鼠的腳比人類的一片指甲都要細小，要好好包紮實在需要真功夫，獸醫這次小心翼翼花了10分鐘才完成艱鉅的「迷你任務」。

▲有網友笑說像是帶著花粉的蜜蜂。（圖／嘉樂動物醫院提供）



獸醫提到，其實這還不是最困難的「迷你病人包紮挑戰」，「很久以前有包紮過骨折的蜥蜴寶寶，比倉鼠更小，只是那太久了就沒有留下照片。」一般人看來要包紮這麼瘦弱的「倉鼠腳」都很戰戰兢兢，生怕一個不小心就弄斷了，但獸醫卻是一點也不緊張，「其實我們很常收到倉鼠病人，牠們骨折的原因往往是在攀爬時，腳卡在鐵欄杆的鼠籠。」獸醫提到，現在很多飼養老鼠的飼主比較推薦用整理箱做成的鼠籠，沒有欄杆縫隙就能減少骨折的危險，「我自己的老鼠現在也是用這種籠子」。

▲倉鼠攀爬時可能卡在欄杆縫造成骨折。（圖／CC0圖庫）



網友看到鼠鼠打石膏的照片，紛紛驚奇獸醫的好技術，「獸醫有戴放大鏡包紮嗎？」、「好可憐可是又好可愛」、「鼠鼠是掛沙包練肌肉吧？」、「感覺不只眼睛脫窗，還會手抖！」有網友猜大約10分鐘就會被倉鼠弄掉，不過醫生說後來撐了2天。

▼整理箱改造的倉鼠籠較安全。（圖／嘉樂動物醫院提供）

