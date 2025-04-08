媽媽遠行美國16天返家　全盲狗「臉緊貼臉」：好想你喔！

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媽媽出遠門回來了　全盲狗「臉緊貼臉」深深思念

▲ 見到許久沒回家的媽咪，雷格西用臉緊緊貼著嬤嬤。。（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

終於等到你！桃園6歲的米克斯犬「雷格西」，是一隻全盲的狗狗，雙眼有平行穿刺傷，只好摘除眼球。遠行美國16天的飼主突然回家，想給雷格西一個驚喜，牠在發現最愛的人出現後，用自己的臉緊貼媽咪的臉許久，用行動來表述思念之情。可愛的是暫住在阿嬤家的牠肉眼可見的胖了一圈，也讓奴才無奈又好笑。

▲（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲媽媽帶著雷狗「看」世界。（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雷格西小名「雷狗」，只要是肉肉就都喜歡吃，在幾年前被現在的主人收編。當時躲在路邊草叢中的雷狗瘦成皮包骨，發現有人靠近時顯得有點害怕，但又想嘗試接近人類，飼主本以為是一隻癱瘓的狗狗，仔細一看才發現牠的眼球居然不正常的凸起。帶往動物醫院後，獸醫師推測這種兩眼皆有傷口的症狀應該是人為導致，且受傷後增生的結疤組織，導致眼珠很凸而且混濁，到後來兩顆眼球分別都被摘除。

▲（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 因為媽媽的愛，讓雷狗可以放心的對外界充滿好奇，很熱情，也很活潑。（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

剛開始回家的雷狗因為看不見的緣故，光是練習走路就花了好幾個月，許多小事都需要十足的耐心來教導，也透過媽咪不離不棄的陪伴，漸漸的讓牠卸下心防，重新成為開朗又活潑的毛孩。牠也很喜歡倚靠人類，有時家人躺在地上運動，會跑過來臉貼著臉，或許是利用這種方式來撒嬌，是家中的開心果。

▲（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 雷狗和媽媽相遇時，醫師判斷大概7個月大，雙眼有平行穿刺傷。（圖／網友@legacy_the_mango提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然不清楚雷狗先前的遭遇，不過幸好媽媽比死神更先來臨，讓牠得以透過「愛」重新看見世界。也難怪在發現出遠門很多天的主人回來時，雷格西才會緊緊黏著奴才不放。影片在Threads上分享後引來不少網友留言， 紛紛表示「狗狗的愛就是這麼純粹又直接」、「牠好想你」、「黏在一起就不會分開了」、「媽咪真的是他的所有！」，暖心的一幕讓大家的心都融化了。

關鍵字： 全盲臉貼臉可愛米克斯

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