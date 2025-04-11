志工被9.5公斤「巨大肥貓」驚呆　發現牠口炎嚴重：越痛吃越多

▲柏莎四肢纖細，但是體態非常壯碩。（圖／翻攝自臉書@Jefferson County Humane Society）



記者李依融／綜合報導

三花貓柏莎(Bertha)被送進收容所時，志工都被牠的巨大體型驚掉下巴，牠短短的腳與小骨架難以支撐牠溢出的肉肉，志工必須搬來「狗狗用體重計」才能幫牠量體重，而最後測得9.5公斤。動物收容協會經理達伍德(Brandi DeNoon-Damewood)表示，10年來我們也收過比柏莎更重的貓，「但牠的確是我見過最巨大的」。

柏莎今年2月被送到動物收容所Jefferson County Humane Society，志工們全被牠的巨大體型嚇呆，達伍德表示，「牠是我見過最胖的貓，我們以前也不乏收容肥貓，有些比柏莎還重，但柏莎四肢纖細，根本撐不住牠的體重。」獸醫立刻為這隻圓滾滾的貓咪制定「瘦身計畫」，此外他們還發現柏莎的嘴巴嚴重感染，許多牙齒鬆動斷裂。

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▲柏莎口腔狀況極差，需要立即手術治療。（圖／翻攝自臉書@Jefferson County Humane Society）

達伍德表示，大多數牙齒這麼糟糕的貓咪，都因為吃東西會痛而越發消瘦，「但是柏莎只吃輕鬆吞嚥的罐頭，並藉此來減低口腔不適的痛苦，嘴巴越痛牠吃越多，飽足與口腹之慾為牠帶來快樂。」除此之外，柏莎原本是流浪貓，曾經挨餓的經歷也可能讓牠有暴飲暴食的習慣。

柏莎隨即接受了牙科手術，讓牠減輕口腔中的痛苦，然而因為牠太胖了，造成呼吸困難、行動不便，整天只能安靜地窩著。隨著減肥計畫奏效，柏莎漸漸顯露出開朗的個性，還會「大叫」來使喚人類過去，只為了多要點關注。

▲柏莎減重後變得活潑親人。（圖／翻攝自臉書@Jefferson County Humane Society）

志工發現，在柏莎減肥成功之前，每當需要移動或起身走路時，牠總是大聲抱怨，不過後來牠越來越苗條，也更加願意與人互動，變成親人活潑的小貓。

目前柏莎已經減到7.2公斤，離真正健康的體重還需要一些努力，不過牠已經可以到新家繼續完成牠的減重目標。達伍德表示，在新主人的照顧下，柏莎肯定可以找到食物以外的安慰。

▲柏莎已經找到新家，跟新主人一起執行減肥計畫。（圖／翻攝自臉書@Jefferson County Humane Society）