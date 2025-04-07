寵物展廠商為抓落單貓遭攻擊「滿地血」　才知「第一天就走丟」

實習記者陳安榆／採訪報導

清明連假寵物展在南港展覽館盛大展開，卻有廠商在6日撤展時，遭躲在牆壁縫隙的布偶貓抓傷，當場血流如注，事後才知道這是其他廠商的貓，在展覽第一天就走失，在展場內消失3天才被他們捕獲。主辦方則表示，活動進行時皆有規定毛孩需繫牽繩，日後也會持續追蹤受傷人員的後續。

本次寵物展從4月3日到5日共開放4天，恰逢清明連假有許多民眾來參加。最後一天下午5時許有廠商正在撤展，卻在裝潢的縫隙發現一隻沒有牽繩的貓咪，擔心撤除時容易發生危險，於是決定先行誘捕。廠商向《ETtoday寵物雲》表示，同行夥伴不顧危險鑽進牆縫，但貓咪從腳邊鑽出，另一名堵在入口處的人眼疾手快地按住貓咪，找到板子封住出口後才敢放手，低頭一看已經滿手都是血。

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▲寵物展廠商發現走失貓咪，試圖抓捕卻被攻擊。（圖／毛怪樂園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這時受到驚嚇的貓咪突然跳上其中一人的頭頂，導致該人頭上滿是抓傷，最終幾人合力控制住毛孩，才得以將牠塞進籠內，此時現場已是血跡斑斑。廠商表示，了解後才發現這隻布偶貓是其他參展廠商飼養的寵物，在開展的第一天就失蹤，但他們並不知道此事，也未曾聽到相關的協尋訊息。

▲廠商人員協助捕捉貓咪，其中一人頭頂遭抓破血流不止。（圖／毛怪樂園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



主辦單位表示，這隻布偶貓是在開展第一天走失，飼主有向大會通報協尋，他們在展覽期間有多加留意，並在清場時巡邏，不過皆未發現貓咪的蹤跡，只有疑似聽見叫聲，一直到撤展日才接獲有人撿到貓咪。這隻遺失的布偶貓後來被帶去掃瞄晶片，確認後已經歸還主人。

主辦單位提到，展覽期間已積極宣導入場一定要將寵物至於推車內或是繫上牽繩，之後也會和廠商、民眾加強宣導，避免日後再有類似狀況發生，目前也積極與走失貓、撿到貓兩方廠商保持聯絡，處理後續的狀況。

▲貓咪在一場混亂中被抓進籠內，協助廠商希望呼籲帶毛孩出門一定要全程緊握不放牽繩，並確保運輸籠關緊有鎖扣。（圖／毛怪樂園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



捕獲貓咪的人員在撤展時受傷，當下皆前往急診室，所幸無大礙，「急診醫生說動物咬傷不能縫合，所以建議固定清理傷口即可」。捕獲貓咪的廠商有獸醫同行，經過此次的經驗，獸醫也再次提醒，貓咪並不適合到噪音多、氣味雜的地方，「牠們一緊張就會亂竄，一失控就可能走丟、受傷，甚至喪命」。獸醫也呼籲，「帶寵物出門不是炫耀，是責任」，真要出門就需使用安全的運輸籠、合身的胸背帶，並隨時留意毛孩的狀態，且全程緊握不放牽繩，確保運輸籠關緊有鎖扣，才能保持確保寵物平安回家。