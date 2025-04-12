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台東溫泉國小驚見神秘生物　學生助脫困！垂死土龍變活龍

▲珍稀土龍在校園現蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲珍稀土龍在校園現蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東溫泉國小近日發生一件驚奇的生態奇遇！一隻通體黝黑、身形細長的神秘生物出現在校園草地上，乍看之下如同一條黑蛇，讓正在參加社團課的學生們驚呼連連。不過，經老師細看後發現，這並非蛇類，而是罕見的本土水生動物土龍。

這隻外型特殊的土龍身長約數十公分，皮膚濕潤滑順，表面帶有泥沙與落葉，推測是因前一夜暴雨導致溪水暴漲時被沖上陸地，隨著河水退去後才會受困，無法自行返回水域。從現場照片可見，土龍身上沾滿泥沙，外觀幾近乾涸，模樣虛弱，乍看之下宛如已死亡。

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然而，細心的孩子們與老師並未放棄觀察，赫然發現牠的身體仍有些微起伏，遂決定將其小心移至水池中。令人驚喜的是，這隻原本氣息奄奄的土龍一接觸水面，竟瞬間恢復活力，開始扭動身軀，在水中悠然游動，彷彿從「死龍」變身為「活龍」，讓現場學生驚呼連連，喜悅之情溢於言表。

土龍是本省台語俗稱,牠的 學名叫「裾蛇鰻」,屬於鰻魚的一 種。牠們因外型酷似蛇類，常被誤認，但實際上性情溫馴，對人類無害。由於土龍對棲息水域的潔淨度要求極高，其出現也被視為生態環境良好的指標之一。

校方表示，這起生態巧遇不僅為孩子們帶來一次難忘的戶外教學體驗，也喚起了師生對自然生態與物種保育的關注。未來學校將持續推動生態教育，鼓勵孩子們以尊重與好奇的心態觀察自然，學習與萬物共存之道。

▲珍稀土龍在校園現蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲珍稀土龍在校園現蹤跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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