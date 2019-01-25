科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

▲科摩多龍是世界上現存最大的蜥蜴，棲息在印尼小巽他群島的科摩多島、林卡島等4座島嶼。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

印尼知名景點科摩多國家公園（Komodo National Park），是世界是最大蜥蜴「科摩多巨蜥」（俗稱科摩多龍）的主要棲息地。當地政府近日表示，為了確保科摩多龍的食物來源無虞，計畫暫時關閉整座園區一年時間，以恢復園內的生態鏈平衡。

綜合印尼媒體報導，科摩多國家公園所在地、東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）省長維克托（Viktor Bungtilu Laiskodat）表示，鹿是科摩多龍的食物來源，但由於盜獵猖獗，導致園內的鹿群數量逐漸減少，恐將使巨蜥因缺乏食物而互相捕食，因此決定關閉國家公園一年進行必要調整，確保巨蜥的食物供給量，待數量回歸正常後再重新開放。

科摩多國家公園內約有5700頭科摩多龍。這些巨蜥是世界上最大的蜥蜴，在自然界中沒有任何天敵，且不止擁有體型優勢，其口腔內的毒質也非常致命，即便大如水牛的動物，被咬一口也可能因感染而死。此外，科摩多龍的食量相當驚人，根據《國家地理雜誌》，這些巨蜥每一次進食，大約得吃進相當於體重80％的食物，換句話說，假設有一頭100公斤重的科摩多龍，牠每餐都要吃下80公斤的肉。

另一方面，除了計畫暫時關閉園區外，為了因應參觀科摩多國家公園的遊客增加，當地政府去年底順勢提出，要將門票從原先的15美元（約461元新台幣）一口氣漲到500美元（1萬5394元新台幣）。當地政府表示，科摩多過去未受到應有的對待，這些收入將用來保育科摩多龍。這項政策獲得到印尼環境和林業部批准