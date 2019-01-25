ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼科摩多巨蜥,科摩多龍,Komodo dragon。（圖／CFP）

▲科摩多龍是世界上現存最大的蜥蜴，棲息在印尼小巽他群島的科摩多島、林卡島等4座島嶼。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

印尼知名景點科摩多國家公園（Komodo National Park），是世界是最大蜥蜴「科摩多巨蜥」（俗稱科摩多龍）的主要棲息地。當地政府近日表示，為了確保科摩多龍的食物來源無虞，計畫暫時關閉整座園區一年時間，以恢復園內的生態鏈平衡。

綜合印尼媒體報導，科摩多國家公園所在地、東努沙登加拉省（Nusa Tenggara Timur）省長維克托（Viktor Bungtilu Laiskodat）表示，鹿是科摩多龍的食物來源，但由於盜獵猖獗，導致園內的鹿群數量逐漸減少，恐將使巨蜥因缺乏食物而互相捕食，因此決定關閉國家公園一年進行必要調整，確保巨蜥的食物供給量，待數量回歸正常後再重新開放。

科摩多國家公園內約有5700頭科摩多龍。這些巨蜥是世界上最大的蜥蜴，在自然界中沒有任何天敵，且不止擁有體型優勢，其口腔內的毒質也非常致命，即便大如水牛的動物，被咬一口也可能因感染而死。此外，科摩多龍的食量相當驚人，根據《國家地理雜誌》，這些巨蜥每一次進食，大約得吃進相當於體重80％的食物，換句話說，假設有一頭100公斤重的科摩多龍，牠每餐都要吃下80公斤的肉。

另一方面，除了計畫暫時關閉園區外，為了因應參觀科摩多國家公園的遊客增加，當地政府去年底順勢提出，要將門票從原先的15美元（約461元新台幣）一口氣漲到500美元（1萬5394元新台幣）。當地政府表示，科摩多過去未受到應有的對待，這些收入將用來保育科摩多龍。這項政策獲得到印尼環境和林業部批准

關鍵字： 科摩多龍科摩多巨蜥東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／基隆比特進收容所…「親人愛散步」　動保員：倒楣..

手捧狗臉拍美照！換成狼犬秒崩壞臉擠肉　飼主哭：現實..

6獅圍攻4小時「2獅爬背狠咬」　長頸鹿竟然打贏了！

好想回家...白狗原地苦等2年　車禍找回主人換來一..

黑貓陪爸買早餐狂扭水桶腰　隔壁阿嬤笑問：啊這隻是導..

烤麵包機滋滋作響！她一看嚇歪…「地毯蟒蛇」被烤熟惹

她脫褲上廁所沒開燈　下秒遭160公分「地毯蟒蛇」咬..

貓咪火化留一撮毛當卡片　牠秒認出是同伴「淚眼磨蹭」..

108年度全台「絕育補助」懶人包！　趕快帶毛孩去結..

媽，救我！小虎斑被包成「寶寶生乳捲」　躺床放空懷疑..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

馬麻就是我的按摩師 摸頭頭摸到睡著的喵星人

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走..

飼主剛開口遭小鴨魔性連啄牙縫 跳針4次「眼神死」..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

「小烏龜」親餵忍者龜吃菜菜　聲林可強被萌翻：想當爸..

萌汪聽垃圾車音樂歌魂秒上身　飆高音跟唱網笑：音樂系..

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞.....

又來了，整天搶人老公！　汪臉皮鬆鬆…被媽捏出「自體..

黃金聯合二哈狂搶包子！　他被逼到「烙跑」把XX關籠..

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

遊泰為省10元草叢撒尿被蛇咬GG！女導遊哀怨：我能..

阿婆已逝…米克斯「歐蕾」每日跑回無人老家　守護10..

曾被浪浪追咬！怕狗嬤強力反對收編　現在卻織毛衣給金..

天鵝爸媽帶6灰寶寶坐路中間　警察趕來指揮交通保護牠..

太多路人偷餵！爸崩潰掛看板「請勿餵食」　月月一臉不..

忠犬守護離世主人3天！她收編後堅持跟緊緊　原因讓人..

我要當姐姐了！暖金小踱步搖尾迎接　見新成員撒嬌獻香..

血液庫存量偏低　黃偉哲籲請市民踴躍捐血

韓冰逛天津商圈年貨大街　「真的好美」讓現場快暴動

beanfun電玩展狂送1億元　橘子旗下多款新作開..

又來了，整天搶人老公！　汪臉皮鬆鬆…被媽捏出「自體..

英女王講話了！硬脫歐將至…還在亂　伊莉莎白二世：你..

《皓鑭傳》開播被網狂轟一星！「5大負評點」讓劇變黑..

林孟辰自創曲《後台硬》超炸　小宇「是我要跟你上課」

天天打卡：金鐘仁今天分手了嗎？　鐵粉這回「25天就..

SBL／失誤忙著抱怨不回防　許晉哲怒批：不想打的不..

SBL／台銀先發陣容不固定　張博勝：年輕球員難調適

寵物動物熱門新聞

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

狗等2年車禍找回主人　結局安樂

黑貓胖成狗　阿嬤誤認成是導盲犬

麵包機滋滋作響　一看有蟒蛇嚇歪..

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬..

火化貓剩一撮毛　牠認出淚眼磨蹭

108年度全台「絕育補助」懶人..

小貓被包成生乳捲　躺床懷疑貓生

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

基隆比特去年狠咬！黑姥姥至今仍..

機上現巨型雪撬汪　南航：合法工..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

讀者迴響

熱門新聞

比特進收容所很親人　志工：跟錯..

學拍捧臉美照　他家狼犬整隻崩壞

6獅圍攻4小時　長頸鹿竟然打贏

狗等2年車禍找回主人　結局安樂

黑貓胖成狗　阿嬤誤認成是導盲犬

麵包機滋滋作響　一看有蟒蛇嚇歪..

上廁所沒開燈　被1.6m蟒蛇咬..

火化貓剩一撮毛　牠認出淚眼磨蹭

108年度全台「絕育補助」懶人..

小貓被包成生乳捲　躺床懷疑貓生

走丟黃金直奔警車　不找主人只顧..

基隆比特去年狠咬！黑姥姥至今仍..

機上現巨型雪撬汪　南航：合法工..

狗狗送主人出門　網見肌肉全看傻

主人昏倒　忠犬上街為救護車帶路

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

馬麻就是我的按摩師 摸頭頭摸到睡著的喵星人

趁媽沒注意咬走恐龍直衝門口　重情柴犬：帶上我朋友走吧～

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面