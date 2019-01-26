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大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼了

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▲大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼了。（圖／飼主謝瑄寶提供）

▲老鼠鑽進家門，馬上被柴柴圍堵。（圖／飼主謝瑄寶提供）

寵物小組／綜合報導

「是柴犬還是獵犬？」飼主謝瑄寶分享一段監視器畫面，只見一隻大老鼠從外頭偷溜進她家，沒想到才剛踏進門，就遭整群柴柴追逐包圍。原來，謝瑄寶家養了6隻柴柴，牠們「快狠準」的捕鼠行動也讓她大傻眼，趕緊幫愛犬們消毒嘴巴。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

謝瑄寶在臉書社團「有點毛毛的」無奈寫道，「唉....隔壁環境真的很糟糕，錄到第二次老鼠跑來我家，一群柴柴立馬衝向前。」影片中，老鼠從外頭偷偷摸摸溜進車庫，靈敏的柴爸「寶寶」馬上偵查到異狀，帶頭衝過來，其他柴柴也跟著一隻一隻追上來，把肥鼠堵到躲無可躲。

▲大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼了。（圖／飼主謝瑄寶提供）

▲6柴戰隊。（圖／飼主謝瑄寶提供）

▲大肥鼠偷溜進家！6柴瞬間湧上「圍毆」　隔天飼主傻眼了。（圖／飼主謝瑄寶提供）

▲帶頭捕鼠的就是最靈敏的柴爸「寶寶」。（圖／飼主謝瑄寶提供）

謝瑄寶表示，最後老鼠的下場就是「往生了」，其實類似事件已發生過很多次，「隔壁的老鼠太多了，常常跑到我家。」她也分享隔天清理時的照片，只見老鼠渾身毛髮凌亂、面朝下躺在潮濕的角落，雖已沒了氣息，但巨大身形仍讓人看了有點驚恐。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

網友們看了影片紛紛留言，「柴柴戰隊！！！」、「狗狗立馬發現耶，好厲害」、「第一隻柴，被活生生的硬擠進去了」、「進擊的柴柴！」、「一直重播是正常的嗎？」、「柴柴捕鼠大隊」、「為鼠大哥默哀3秒，阿門」、「應該留牠一口氣回去通風報信一下，以後應該就沒有老鼠敢過來了」、「後面的狗狗出現感覺很像複製複製再複製」。

 

關鍵字： 有點毛毛的柴犬老鼠

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