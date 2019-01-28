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房間透詭異紅光！她一看「邪教儀式」嚇歪　放大更驚悚...1.4萬人狂推

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▲經過房間一看「詭異儀式」嚇歪　邪教主抬頭緊盯...1.4萬人笑讚：怨念很深。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲嚇到底褲一包XDDD。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

網搜小組周亭瑋／採訪報導

「請問我該注意什麼？」網友廖篠燁昨天經過房間時，看見兩位喵主子坐在暖爐前取暖，透著紅光的詭異模樣像極了某種邪教儀式。這經典的一幕引起上萬人熱烈回響，網友們除了提醒，小心別烤焦了，同時也笑虧「奴才要盡快交出祭品阿！」

廖篠燁向《ETtoday新聞雲》記者說道，這兩隻分別叫蟹膏和生蠔，昨天下午牠們一直叫，老媽猜測是在喊冷，於是開了電暖器讓牠們取暖，沒想到後來經過房間時，赫然發現有「邪教儀式」正如火如荼的進行著。

▲經過房間一看「詭異儀式」嚇歪　邪教主抬頭緊盯...1.4萬人笑讚：怨念很深。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲▼蟹膏（左）；生蠔（右）。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲經過房間一看「詭異儀式」嚇歪　邪教主抬頭緊盯...1.4萬人笑讚：怨念很深。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

廖篠燁表示，蟹膏和生蠔是同胎生，不僅擁有革命情感，還經常一起做壞事，「以前曾推倒電視螢幕、打破兩個杯子、弄掉無數次東西，像是擺飾、衣服、紙箱等，跨年期間甚至幫家裡抓了隻老鼠，當然欺負狗狗就不用說了XD（家裡還有老土狗）。」

而兩喵取暖的模樣，意外變成驚悚畫面，逗樂大票網友，不禁打趣道「記得投香油錢備上罐罐供品」、「小心被下奴咒，一輩子幫牠們把屎把尿，奉獻罐罐」、「睡前膜拜保平安」；另外，廖篠燁也提到，蟹膏和生蠔很乖，都有和暖爐保持距離，而她關掉後，兩隻就迅速躲到衣櫃上了。

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▼兩喵有革命情感阿。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲經過房間一看「詭異儀式」嚇歪　邪教主抬頭緊盯...1.4萬人笑讚：怨念很深。（圖／廖篠燁提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

關鍵字： 邪教暖爐驚悚詭異紅光喵主子奴才爆廢公社取暖

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