11隻「金蜜蜂」腿開開睡午覺　聽老師喊起床「波浪式彈起」

▲11隻可愛的小金金整齊地在睡午覺。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1840665409」）

寵物小組／綜合報導

午覺時間到了，全部都給我起床！抖音APP用戶「1840665409」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是11隻可愛的黃金獵犬幼幼這天在幼稚園睡午覺，等到休息的時間到了，老師呼喊幼幼們起床時，牠們全都立刻抬起頭，接著下秒隨即爬起，同步動作的模樣就彷彿是波浪一樣，萌翻上千網！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃姓網友日前在臉書公開社團PO出這則視頻並註解，「狗狗幼兒園。」畫面中，11隻穿著蜜蜂裝的小金金們整齊的躺好睡午覺，其中有些不是兩腿開開，就是把腳靠到隔壁旁同學的身上；只見當牠們聽到「起床」的口令後，一隻隻的把頭抬起來，立刻從睡夢中清醒過來。

▲聽到老師喊起床，一個個都抬起頭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1840665409」）



▲有的還在賴床XDD（圖／翻攝自抖音APP用戶「1840665409」）



過程中，11隻可愛的「金蜜蜂」同步起床的萌樣，就像是一道黃色波浪，相當有趣！而且仔細一看，雖然大部分的阿金都有乖乖爬起來，但仍然有些小朋友依舊在賴床，明明前一秒已經爬了起來，下秒卻又躺回去把眼睛閉起來，逗趣的模樣就連網友都笑說，「好像看到自己小時候」。

這段可愛又逗趣的影片分享不到7小時，就累積了2千多個按讚數，數百人都在底下紛紛留言笑說，「太療癒了～」、「好像看到卡通101忠狗的畫面」、「抬頭那一幕瞬間融化」、「好多肉球～～」、「羨慕，我要再讀一次幼稚園」、「右邊數起第5隻，睡的很死，大家都起來了，牠眼睛還是閉閉」、「睡的好整齊，真可愛」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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