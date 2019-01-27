路邊看到狗狗掰咖無法走...走近一看笑歪　網友：以為在replay

▲汪：用這招抓癢超舒服～（圖／網友Steven Kuo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

這一看就是老司機！網友Steven Kuo在南投路邊看到一隻汪星人，以為牠腳受傷、無法行走，「前進又退後的樣子很可憐」。正想上前關心時，意外笑翻...直呼「我的眼淚白掉了啦！」

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從影片中可見，汪汪選在一輛藍色貨車旁，忙錄地在車子底下「前後摩擦」。只見牠一下往前嚕，一下往後磨，享受抓癢的樣子超可愛！一旁經過的路人，也忍不住偷瞄牠幾眼，模樣相當逗趣。

Steven Kuo笑說，「我們本來以為牠受傷了，一跛一跛得無法從貨車底下出來，走近察看才知道牠並沒有受傷，之後還悠悠哉哉的走出來散步，散完步又跑回去貨車下來來回回。」

▲狗狗抓癢太可愛，路人也好奇回頭看！



同時Steven Kuo也提到，「狗狗看起來非常乾淨，應該是有人餵養的狗狗」。許多網友看完這則搞笑片，紛紛在底下留言，「哈哈哈XD，我以為在replay」、「還以為拍IG還是抖音，前進、倒帶、前進、倒帶XD」、「感覺很舒服耶」、「太可愛了，害我一直笑」、「牠在練習愛情恰恰這首歌的舞步啦」、「還我眼淚來啦」、「還以爲影片循環播放勒」。

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