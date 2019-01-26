收容所汪渴望被摸「掛尖銳柵欄」探頭　志工心疼：伸手臉就貼來

▲阿勇遠遠看到志工來了，就會趴在狗籠外等待放風。（圖／攝影志工王琦琦授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者闕雁琳／採訪報導

每次的奮力越獄都是為了爭取更多被摸的時間。攝影志工王琦琦日前分享一組讓人心碎的照片，台南灣裡收容所有一隻乖巧親人大黃狗阿勇，只要到了放風時間，遠遠看到志工就會化身成跳跳虎，爬牆整隻掛在柵欄外面探頭，期待又徬徨的眼神讓人看了好心疼。

▲柵欄與地面有一段距離。



粉專「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」日前分享這張照片，只見畫面中，柵欄上一排尖銳的鐵絲，阿勇半個身體掛在上面，滿心期待的探頭，為的是短暫與志工相處片刻。粉專透露，阿勇是在107年5月被民眾送進收容所，雖然喜歡跟人互動但個性害羞，帶出來散步反而常夾著尾巴，因此幫牠取名叫阿勇，希望牠能勇敢一點，有天能找到屬於自己的幸福。

拍攝志工王琦琦表示，當時她看到柵欄離地面有些距離，而且狗籠周遭有突起的鐵絲網，不免擔心阿勇會被刮傷，「其他志工還沒靠近牠就會在那跳了，還好牠那天抓到的地方是中間的空隙，撐在那很久，很怕牠掉下來，高度蠻高的。」

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▲阿勇被摸臉眼神瞬間變得好溫柔。



拍攝當天是王琦琦第一次與阿勇互動，「之前就有聽過其他人說阿勇的超強跳躍力，那天是第一次親眼見到本尊，發現牠其實是個溫柔害羞的大男生，我進去之前就已經掛在那，用手摸摸牠的臉，牠會乖乖貼上來讓你撫摸，眼神從徬徨慢慢變得很溫柔。」牠想做的只是離開籠子看看外面的世界，也想得到多一點的關愛。

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王琦琦分享，之前常在照顧的叫浪浪「妮妮」也喜歡跳來跳去，想要看外面的人事物，但是跳到最後腳扭傷，整整2個月都單腳走路，「我怕牠是骨頭斷想帶去看醫生，但無奈收容所不能外出就醫照X光，所以只能繼續觀察。」幸好過了3個月牠現在又能走，但不太能一直爬樓梯，還是有舊傷，骨盆也歪了一點。

▲阿勇目前仍在灣裡收容所等待有心人領養。

「收容所其實很多浪浪個性都很好，都是主動對人搖尾巴，無奈棄養的人太多，要遇到對的領養人又機會少。」王琦琦稱讚，阿勇是一隻乖得讓人心疼的大孩子，只是個性比較害羞，有無數隻跟牠一樣的缺少一個溫暖的家，所以希望藉由鏡頭替浪浪發聲，哪怕只有一點點的機會能讓更多人知道，以領養代替購買，為牠們多爭取一個被愛的機會。