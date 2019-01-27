外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙丟一句話轟走...結局神療癒

▲資深美容師劉淑蕙幫狗狗洗澡時，會以牠們的情緒反應調整剪毛的流程。（圖／記者闕雁琳攝，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

身為寵物美容師最重要的就是同理心跟熱誠。ATT 4 Recharge「東森寵物雲」概念館由資深美容師劉淑蕙示範如何幫寵物做SPA水療美容，並分享26年來工作歷程。劉老師透露，幾年前曾遇過一名外聘美容師會打狗，當下她只冷冷的丟一句「我這邊的狗都不認識拳頭」，便請對方走人，霸氣的舉動讓在場的人驚呼連連。

▲貴賓狗柚子舒服享受SPA。

身材嬌小的劉老師有著及肩的俏麗中長髮，面對客人和狗狗總是笑臉迎人，唯獨走進美容室的那一刻，會化身成嚴格的教師，要求學生將用心對待每一隻狗，更嚴禁對毛孩動粗，「我們全程用手吹的方式整理毛髮，這樣可以避免造成不必要的傷害，如果毛孩害怕，就會停止作業，讓牠們在地上玩，吃一下零食再繼續。」

▲狗狗給老師按摩到眼睛瞇成一條線。

秉持著不打罵毛孩，劉老師也曾遇過不同理念的同行業者，「幾年前從外面聘進來的一位男美容師，有些狗給他洗都會咬他，奇怪的是，到了我們手上都不會，偏偏只有他，直到後來才知道，原來他會打狗。」事後劉老師詢問為何要動手，對方卻笑笑的回道，「沒有一隻狗不認識拳頭，你只要打牠就知道，牠就會配合你。」

劉淑蕙當下聽完，只冷冷的跟他說了一句，「你去找認識拳頭的地方，我這邊的狗都不認識拳頭」，要他收拾東西立馬走人。劉認為，身為美容師除了基本專業，更重要的是要嚴格看待這份工作，「我從第一堂課就會跟學生講，你要考慮清楚，因為你做的是有生命的工作，不是像物品，掉下去撿起來就沒事，一隻狗狗摔下去受傷了，會造成一個家庭的傷害」、「如果一隻狗狗真的要攻擊，你跑得過牠嗎？撕咬力有牠強嗎？牠都不願意傷害你了，那你怎麼可以欺負牠的善良？」

▲劉老師拿起剪刀。

劉淑蕙提及自己的初衷，「要先用心感動我自己，我才能感動他人」，全是受到父親的影響，「我爸之前看到新聞報導說有美容師打狗，當下他馬上走進美容室跟我們說，記清楚了齁，沒有人要付500塊或800塊讓你們打他家狗。」美容師不是洗狗機器，和每一隻來美容的毛孩打招呼，關心牠們的狀況都是最基本的，用心幫每一個毛孩做服務，牠們的快樂和信任會反饋給美容師。

「我也曾遇到一隻米克斯，站起來比我還高，送來美容要清耳朵時會反抗，一位170幾公分的男美容師，整個身體壓在牠身上要清耳朵，弄了快1小時還是沒成功，最後滿頭大汗，狗狗也一直喘。」後來劉和妹妹請對方先離開現場，她雙手環抱狗狗的脖子，一邊在耳旁安撫，妹妹負責清耳朵，5分鐘輕鬆搞定，男美容師還喘呼呼的問說，怎麼可能？「因為我們的情緒會透過指尖傳達給牠們，不友善的力氣，狗狗的防衛心當然就上來了。」

▲飼主說，柚子在美容師的註記本裡是不能剃腳毛的，但遇上劉老師就會乖乖就範。

劉老師認為，美容師要把毛孩當作家人，如果飼主從店門外牽進來，或是從籠子抱出來，都一定會和狗狗保持相同視角，「因為我們要服務的對象是狗，沒有理由讓牠們抬頭看我們，同時也會習慣性問候狗狗，你今天過得好嗎？」只要願意花時間取得牠們的信任，許多事情會變得很輕鬆。

【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00

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