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東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：我容易嗎

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▲東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：我容易嗎。（圖／翻攝自微博／妖嬈男）

▲貓咪被凍在假山上。（圖／翻攝自微博／妖嬈男）

寵物小組／綜合報導

這貓生實在太不容易了！大陸東北有隻貓跑到水池中央的假山上，沒想到因為天氣太寒冷，就這樣被黏在石頭上動彈不得。當地善心人士見狀，趕緊拿來一壺溫水幫忙解凍，大夥兒手忙腳亂、好不容易才把貓咪給救下來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

微博用戶「妖嬈男」日前分享這短影片並寫道，「生活在東北的貓上廁所被石頭凍住了哈哈哈哈哈哈哈哈哈！特喵的！讓你高冷！讓你傲嬌！貓界恥辱！」影片中，貓咪尾巴尾端被黏在石頭上，表情無奈又厭世，彷彿在說「撒個尿容易嗎我？」一旁熱心民眾則是一人抱貓、一人拿著一壺溫水往貓尾巴澆，融化了冰之後順利解救貓咪。

▲東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：我容易嗎。（圖／翻攝自微博／妖嬈男）

▲熱心民眾拿溫水幫貓咪解圍。（圖／翻攝自微博／妖嬈男）

微博「新浪視頻」轉發影片後笑說，「太不容易了！生活在東北的貓，上廁所被石頭凍住了...又心疼又想笑。」網友們看了紛紛留言，「倒楣的孩子」、「沒有面子了」、「想起小時候舌頭被黏在冰上的恐懼」、「不做東北貓了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

不過，也有人質疑，貓咪通常都會在隱密處如廁，怎麼可能會特別跑到假山上尿尿，「估計是經過水池的時候尾巴碰濕了，才會被凍住。」此外，還有人看著冒煙的水壺驚呼，「那該不會是滾水吧？」對此，其他網友特別解釋，東北非常寒冷，冬天時甚至連井水都會冒白煙，所以水壺裡的水不會是滾水，應該只是溫水而已。

#喵喵说这段掐了别播 哈哈北方的喵尿尿被冻住了……路人赶紧急救

Hou Rising 發佈於 2019年1月25日 星期五

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關鍵字： 東北大陸

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