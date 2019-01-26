小可憐離奇全禿沒人知道牠哪位　原來冬眠太早被吵醒…壓力過大

▲一開始看到這坨東西，真的沒人認出來牠是一隻刺蝟。（圖／翻攝自Facebook／Cuan Wildllife）



寵物小組／綜合報導

第一眼看到這個小東西時，真的沒人猜得出牠是什麼動物，英國施洛普郡的Cuan Wildllife救援中心最近接收到一隻可憐的小生物，牠全身幾乎沒有毛、只有少數幾撮尖刺，原來那是一隻刺蝟，但沒人知道牠發生了什麼事。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

小刺蝟入住救援中心之後，接收到完善的照顧，牠的禿毛範圍達到皮膚表面97%，獸醫認為是因為耳蟎感染，而且是由於壓力造成，研判是牠過早從冬眠狀態被喚醒，壓力太大，才因此出現不尋常的感染，「我在救援中心已經工作10年，看過大約6、7隻的禿毛刺蝟，但沒人像牠這麼嚴重，牠一定很冷。」

▲小刺蝟因為冬眠太早起床而全身血液循環失調。



獸醫認為牠的刺會重新長回來，但需要花一點時間，現在每天為牠用蘆薈按摩全身，調理皮膚，促進血液循環，每個禮拜要洗一次澡。而這隻刺蝟原本應該是一隻大刺蝟，但因為生病瘦到變好小一隻，皮膚也因體重急速下降而變得鬆弛。

目前小刺蝟還在接受護理，預計身體恢復之後就會將牠野放回大自然，評估至少還要住在救援中心數個月才有機會康復。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲每天都要幫牠進行皮膚按摩。