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誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒去道歉

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▲▼誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒去道歉。（圖／翻攝自The Dodo）

▲屋主1年來收到的報紙都是家裡的貓咪叼回來的禮物。（圖／翻攝自The Dodo，下同

寵物小組／綜合報導

原來是有2個派送員！紐西蘭一名女屋主從1年前開始，家門前都會擺放報紙，令她疑惑的是，他們根本沒有訂購報紙。直到前陣子，屋主親眼撞見完整的「派送過程」，愛貓從鄰居家爬牆出來，嘴裡叼著正是那份「送錯的報紙」，瞬間解開謎團，讓她無奈又好笑，趕緊找一天去和鄰居道歉。

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▲▼誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒去道歉。（圖／翻攝自The Dodo）

▲報紙上面有多個小齒痕。

女屋主潔德從1年前發現，家門口常常會出現別人家的報紙，而且一週發生好幾次，先前一直以為是派送員記錯地址。有次翻開檢閱，她發現上面有2個小動物的齒痕，才察覺並不是送錯這麼簡單，當時潔德心中冒出一個想法，「這會不會是虎斑貓麥斯的傑作？」直到這週二，證實她的想法是對的。

這天潔德在房間突然聽到兒子的呼喊，要她到窗戶邊查看，低頭就看到麥斯跑到鄰居家，嘴裡叼著一份報紙，四隻腳拖著「戰力品」微微打開緩慢前進，走到柵欄處縱身一躍走回門口，手法相當熟練，讓她邊看忍不住驚呼，「我就知道是牠！」

▲▼誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒去道歉。（圖／翻攝自The Dodo）

▲麥斯原本是隻流浪貓，後來被收編成為家貓。

事後潔德將影片分享到網路上並笑說，「不知道有多少報紙訂閱者被這個小小犯罪者波及！」，同時也提到，麥斯原本是一隻流浪貓，後來才被收編，「這可能是牠表達謝意一種方式，把報紙當成禮物送給媽媽，竊盜固然不對，但至少牠動機是單純的。」

Max bringing mumma home a present

關鍵字： 報紙貓咪派送爬牆

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