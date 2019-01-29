拜託收編我！魟魚「放生2次」又上鉤　釣客傻眼：你贏了

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友28日在臉書「爆廢公社」分享說，自己與哥哥經常去宜蘭釣魚，他們日前意外釣到一條淡水魟魚，原本一開始還選擇把魟魚放生，但沒想到後來幾天內，他們卻一直釣到同一隻魟魚，就傻眼說「到底這個機率有多低啊！」因此決定把魟魚收編啦。

原PO在爆廢公社以「擺脫不掉的魟魚」為題發文說，自己的哥哥13日去宜蘭釣魚時，意外釣上一隻擁有黑白色花紋的魟魚，但哥哥拍照後就把牠放生了，但不料17日哥哥釣魚又釣到牠，這次哥哥則拿去比較遠的地方放生，避免未來又不小心釣到牠。

▲拜託收編我！魟魚放生2次又上鉤，釣客傻眼：「你贏了。」（圖／網友授權使用）

但好笑的是，原PO與哥哥25日一起去宜蘭釣魚時，哥哥竟然又把同一隻魟魚釣起，他就傻眼說：「這到底這個機率有多低啊，魟魚是有多想跟我哥回家啊。」後來他們討論之後就決定養這隻魟魚了。原PO透露說，他們是透過魟魚背後的紋路，發現釣上來的魟魚是同一隻，只能說太有緣份啦。

▲原PO透過分辨魟魚背後的花紋，發現他們釣上來的都是同一隻魟魚。（圖／網友授權使用）

其他網友看了也紛紛笑說：「可能特別貪吃？」、「緣分啊，可以去買樂透了！」、「哈哈，就想賴著你。」、「你那是黑帝，一定是被業者放生的，曾幾何時，他曾經貴的不科學」、「黑帝王魟，以前的很貴，現在很便宜，應該是人家放生的」、「魟魚表示：吃飽回家不是我們的默契嗎，這次怎麼不一樣。」