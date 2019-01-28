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獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌

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▲獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

▲獒犬大黑憨厚靦腆的笑臉。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

寵物小組／綜合報導

台南徐園長護生園收容了一隻名叫「大黑」的獒犬，身形龐大的牠3年前曾是收容所列入優先安樂的「死刑犬」，幸好被徐園長搶救回來，經過一段時間的行為矯正後，如今已變得非常穩定，甚至還會躺在地上翻肚撒嬌，完全就是個無害的大孩子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

▲獒犬大黑曾經兇猛不信任人，如今變得非常穩定親人。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

徐園長的弟弟徐文良表示，大黑是2016年從雲林搶救回來的死刑犬，因為收容所認為獒犬具有攻擊性，所以排定優先執行安樂死，還好徐園長下來，即時逃離了被安樂的命運。他回憶起大黑初來到護生園的情景，「牠龐大的身體擠滿了整個誘捕籠，'我走向大黑試著做第一次接觸，大黑卻露出兇狠的臉和大牙齒，好像老虎一樣兇猛的對我發出警訊，那種咬籠子的力道和狠勁讓我退避三舍。」

▲獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

獒犬大黑曾經兇猛不信任人，如今變得非常穩定親人。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

接下來的日子裡，徐文良每天餵食培養感情，大黑似乎也感受到了善意和真誠，漸漸放下防備心，甚至在餵食的時候會主動靠近、讓人摸頭。徐文良說，有次要移籠位，他緊張地將大黑牽出來，一邊在心裡告訴大黑「我們是朋友你不可以咬我喔！」，並摸摸牠的頭說「要乖喔！」；沒想到大黑真的懂，「這是我們的第一次親密接觸，從那次以後，大黑開始嘗試相信我們！」

▲獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

▲獒犬大黑翻肚撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

徐文良日前也在粉絲專頁上分享大黑近況，「當初從收容所搶救回來的死刑犬，一晃眼已經回來3年了，看看眼前這個躺在地上，像小孩子一樣撒嬌的龐然大物，真的很難聯想，第一天剛來園區時的那股兇狠模樣，還讓我退避三舍，保持距離。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

影片中，大黑不僅主動靠近徐文良，甚至走沒幾步就直接倒在抵上翻肚討摸摸，可愛的撒嬌模樣讓人心頭甜滋滋。徐大哥感嘆，當初如果就這樣給大黑安樂下去，一條可以被改變的生命就這樣沒了，「只能說『愛，真的可以改變世界』，我們獒犬大黑的生命真的改變了。」

當初從收容所搶救回來的死刑犬 【獒犬大黑】 一晃眼已經回來3年了 看看眼前這個躺在地上 像小孩子一樣撒嬌的龐然大物 真的很難聯想 第一天剛來園區時的那股兇狠模樣，還讓我退避三舍，保持距離 只能說「愛，真的可以改變世界」 我們獒犬大黑的生命真的改變了 園區有三千多個孩子，每個孩子都有屬於自己的故事 就像是一本書，紀錄著生命 很感恩，不一樣的故事，最後都是相同圓滿的結局 生命本該和平共處 我們今生幸得人身 就更應該珍惜，善待其他生命 當許多重生的生命對著你微笑 我想這才是人生最有意義的價值 ………………2016大黑的故事 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=709845112523603&id=482873861887397 這幾天來會館參訪的朋友 看見我牽著獒犬出來散步，都很驚訝@@ 大黑龐大的體型 讓大家又愛又怕 許多人鼓起勇氣想要牽大黑散步 大黑是去年從雲林搶救回來的死刑犬 因為認為獒犬具有攻擊性 所以排定優先執行安樂死 還好徐園長大姐搶救下來 即時逃離了被安樂的命運 我永遠記得大黑來到園區的情景 他龐大的身體擠滿了整個誘捕籠 我走向大黑試著做第一次接觸 大黑卻露出兇狠的臉和大牙齒 好像老虎一樣兇猛的對我發出警訊 那種咬籠子的力道和狠勁讓我退避三舍 我和職工合力把大黑搬上車 載到另外一個安置的住所 就這樣一段時間的餵養培養感情 大黑似乎感受到我的善意和真誠心 漸漸的對我放下了防備心 餵養的時候會主動走過來讓我摸頭了 有一次要移籠位 我必須把他牽出來 那一次我好緊張 我拿出牽繩 心裡告訴大黑 我們是朋友你不可以咬我喔！ 籠門開了 大黑走向了我 我摸了黑黑的頭跟他說 要乖喔！ 大黑 真的懂！ 這是我們的第一次親密接觸 從那次以後，大黑開始嘗試相信我們！ 因為驅趕 捕捉 曾經造成的傷害 讓這些流浪動物 不得已為了保護自己 所以對人有防衛心 那是本能的自衛 大黑憨厚靦腆的臉 現在露出的是喜悅又開心的笑容 每天等待我們牽他散步 走在廣場和同伴無憂無慮相聚的歡樂時光 大黑的世界正在改變，越來越好，越來越快樂 獒犬大黑蘋果報導 http://m.appledaily.com.tw/realtimenews/article/animal/20170203/1047669/ 。。。。。。。。。。。 請大家多多支持，感恩 [八爺爺-大炮篇]Line貼圖 https://line.me/S/sticker/5131060 八爺29吋鋁框行李箱正式開賣了 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2062195247159629&id=952266251485873 褐藻醣膠一瓶1400（含運） #如要訂購請填寫以下訂購單 可以跟直播商品一起併單 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2098581953520958&id=952266251485873 #褐藻糖膠的5種功效 https://formulawave.com/fucoidan-benefits-side-effects/

徐文良（徐園長護生園） 發佈於 2019年1月9日 星期三

關鍵字： 徐文良徐園長護生園獒犬安樂死收容所獒犬大黑

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