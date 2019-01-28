獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩躺地撒嬌

▲獒犬大黑憨厚靦腆的笑臉。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

寵物小組／綜合報導

台南徐園長護生園收容了一隻名叫「大黑」的獒犬，身形龐大的牠3年前曾是收容所列入優先安樂的「死刑犬」，幸好被徐園長搶救回來，經過一段時間的行為矯正後，如今已變得非常穩定，甚至還會躺在地上翻肚撒嬌，完全就是個無害的大孩子。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲獒犬大黑曾經兇猛不信任人，如今變得非常穩定親人。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

徐園長的弟弟徐文良表示，大黑是2016年從雲林搶救回來的死刑犬，因為收容所認為獒犬具有攻擊性，所以排定優先執行安樂死，還好徐園長下來，即時逃離了被安樂的命運。他回憶起大黑初來到護生園的情景，「牠龐大的身體擠滿了整個誘捕籠，'我走向大黑試著做第一次接觸，大黑卻露出兇狠的臉和大牙齒，好像老虎一樣兇猛的對我發出警訊，那種咬籠子的力道和狠勁讓我退避三舍。」

▲獒犬大黑曾經兇猛不信任人，如今變得非常穩定親人。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

接下來的日子裡，徐文良每天餵食培養感情，大黑似乎也感受到了善意和真誠，漸漸放下防備心，甚至在餵食的時候會主動靠近、讓人摸頭。徐文良說，有次要移籠位，他緊張地將大黑牽出來，一邊在心裡告訴大黑「我們是朋友你不可以咬我喔！」，並摸摸牠的頭說「要乖喔！」；沒想到大黑真的懂，「這是我們的第一次親密接觸，從那次以後，大黑開始嘗試相信我們！」

▲獒犬大黑翻肚撒嬌。（圖／徐文良（徐園長護生園）提供）

徐文良日前也在粉絲專頁上分享大黑近況，「當初從收容所搶救回來的死刑犬，一晃眼已經回來3年了，看看眼前這個躺在地上，像小孩子一樣撒嬌的龐然大物，真的很難聯想，第一天剛來園區時的那股兇狠模樣，還讓我退避三舍，保持距離。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

影片中，大黑不僅主動靠近徐文良，甚至走沒幾步就直接倒在抵上翻肚討摸摸，可愛的撒嬌模樣讓人心頭甜滋滋。徐大哥感嘆，當初如果就這樣給大黑安樂下去，一條可以被改變的生命就這樣沒了，「只能說『愛，真的可以改變世界』，我們獒犬大黑的生命真的改變了。」