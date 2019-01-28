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好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找

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▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲86歲阿公和13歲Kuro是最親近的家人。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro

寵物小組／綜合報導

請大家幫祖孫倆團圓！黑色中型米克斯狗狗「Kuro」去年底於新北市中和環球購物中心附近走失，和牠相依為命的86歲阿公非常難過，這段時間來找遍住家附近許多地方，甚至三天兩頭就獨自騎車到山上的收容所詢問，奔波的身影讓人看了相當不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉絲專頁「尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro」指出，因為家住一樓，門是那種拉門的，當天阿公去洗澡的時候有鎖門，但不知道為什麼後來門被打開了，狗就跑出去了，「通常Kuro會認路回家，但這次遲遲沒有回家。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

13歲的Kuro與阿公是每天互相陪伴最親近的家人，牠不見之後，阿公非常難過，每天都在家裡附近尋找，找遍了中和和板橋的動物醫院、警察局、收容所等相關單位，「收容所的醫師說因為是老狗所以應該不會跑太遠，頂多方圓10公里，有可能是被好心人撿去照顧了所以才沒回來。」

而警局調閱的監視器中，因為距離太遠了，只看到幾秒狗狗鑽來鑽去的畫面，「所以我們開始到附近發放傳單，但黑狗真的太太太多了，找尋黑狗就像大海撈針。」由於醫生說，狗狗在外流浪的話，通常晚上或凌晨比較會出來活動，Kuro的家人們也試圖在那個時間點找，但遲遲沒有結果。

協尋Kuro的消息發布到臉書各大協尋及寵物社團，PTT狗板、雙和板，還有Dcard寵物板也都有好心網友幫忙發文。這段時間中，包括中和民德路、龜山、新竹等地方，都有網友回報看到疑似Kuro的狗狗，「如果大家有看到疑似的狗狗勞煩聯絡『尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro』」，也希望可以拍下狗狗照片以供辨識。

▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

＊走失狗狗資料
名字：Kuro（唸法：ㄎㄨ肉）
品種：全黑中型米克斯
特徵：
．男生
．有白鬍子
．胸前有一小戳白毛
．13歲左右
．黃色的項圈
．眼睛有一點霧霧白內障
．尾巴有一截缺毛
．之前有受傷頭低低走路的時候肩胛骨那邊骨頭會凸凸的。
．叫牠名字「ㄎㄨ肉」應該會有反應，不會任何才藝連坐下都不會。
．專心和聽到叫牠Kuro時耳朵會立起來，撒嬌被摸的時候耳朵會垂下來。

▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲Kuro眼睛有一點霧霧白內障。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲Kuro戴著黃色的項圈。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公獨自騎車上山找。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

▲Kuro尾巴有一截缺毛。（圖／尋狗，與阿公相依為命的黑色米克斯Kuro）

關鍵字： 歐告中和米克斯Kuro協尋阿公

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