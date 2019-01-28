藍眼幼犬超商徘徊！男友霸氣載上車　牠自動趴腿「睡好睡滿」

▲藍眼小汪汪坐上車後，自己找個舒服的大腿睡覺去。（圖／網友Abus Soqluman提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

自己的奴才自己挑！高雄網友Abus Soqluman27日與男友外出，男友臨時去超商買東西，回來突然「敲車門」，示意對方幫忙開門，結果映入眼簾的是男友手中抱著一隻藍色眼睛的小狗狗，當場驚呆「怎麼會有狗狗啦」！

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「我當場傻眼啊！哈哈哈。」Abus Soqluman說，「我問他『這哪來的狗？』，他說『我在門口看到牠，然後沒有人鳥他，牠就一直跟著我』，我問「真假！」，男友說『店員跟我說前面有很多人餵，但都沒有人要帶走，而且是被棄養的狗』」這下Abus Soqluman才知道汪汪被棄養，心想「可能是白襪子的原因」。

▲好聰明的小朋友，自己挑主人。



擁有淡藍色眼睛、身體頗肉的小幼犬，上車後開始「呼呼大睡」，自動趴在腿上睡好睡滿，好像本來就是他們的狗一樣，而且個性相當安靜乖巧，不哭也不鬧！Abus Soqluman抱著小朋友，暖暖地說，「小東西～外面很冷耶，還好遇到我們，那就跟我們回家吧！再找時間帶你去打針跟洗澡！」

「剛好我們前陣子在討論養狗，結果...狗狗就自己來了！想說有緣就帶回家吧！」目前Abus Soqluman還在思考狗狗要取什麼名字，很多網友也紛紛幫想，「可以叫小緣！因為緣分相遇」、「全家遇到，就叫阿家（台語）」、「叫～5圓（有緣）」、「叫襪襪感覺好可愛」，同時其它人也大讚「你們好棒，好心會有好報」、「謝謝你們，讓牠的一生得到改變」、「狗來富」、「自己的奴才自己挑的概念XD」。

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▲小幼幼終於有了一個永遠的家，不用在外面流浪了。

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