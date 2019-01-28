ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

藍眼幼犬超商徘徊！男友霸氣載上車　牠自動趴腿「睡好睡滿」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲藍眼幼犬超商徘徊！緊緊跟著他...男友霸氣載上車，牠自動趴腿睡覺。（圖／網友Abus Soqluman提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲藍眼小汪汪坐上車後，自己找個舒服的大腿睡覺去。（圖／網友Abus Soqluman提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

自己的奴才自己挑！高雄網友Abus Soqluman27日與男友外出，男友臨時去超商買東西，回來突然「敲車門」，示意對方幫忙開門，結果映入眼簾的是男友手中抱著一隻藍色眼睛的小狗狗，當場驚呆「怎麼會有狗狗啦」！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「我當場傻眼啊！哈哈哈。」Abus Soqluman說，「我問他『這哪來的狗？』，他說『我在門口看到牠，然後沒有人鳥他，牠就一直跟著我』，我問「真假！」，男友說『店員跟我說前面有很多人餵，但都沒有人要帶走，而且是被棄養的狗』」這下Abus Soqluman才知道汪汪被棄養，心想「可能是白襪子的原因」。

▲藍眼幼犬超商徘徊！緊緊跟著他...男友霸氣載上車，牠自動趴腿睡覺。（圖／網友Abus Soqluman提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好聰明的小朋友，自己挑主人。

擁有淡藍色眼睛、身體頗肉的小幼犬，上車後開始「呼呼大睡」，自動趴在腿上睡好睡滿，好像本來就是他們的狗一樣，而且個性相當安靜乖巧，不哭也不鬧！Abus Soqluman抱著小朋友，暖暖地說，「小東西～外面很冷耶，還好遇到我們，那就跟我們回家吧！再找時間帶你去打針跟洗澡！」

「剛好我們前陣子在討論養狗，結果...狗狗就自己來了！想說有緣就帶回家吧！」目前Abus Soqluman還在思考狗狗要取什麼名字，很多網友也紛紛幫想，「可以叫小緣！因為緣分相遇」、「全家遇到，就叫阿家（台語）」、「叫～5圓（有緣）」、「叫襪襪感覺好可愛」，同時其它人也大讚「你們好棒，好心會有好報」、「謝謝你們，讓牠的一生得到改變」、「狗來富」、「自己的奴才自己挑的概念XD」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲藍眼幼犬超商徘徊！緊緊跟著他...男友霸氣載上車，牠自動趴腿睡覺。（圖／網友Abus Soqluman提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小幼幼終於有了一個永遠的家，不用在外面流浪了。

更多精彩影片：

關鍵字： 米克斯睡覺超商領養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：..

科摩多巨龍吃不飽　印尼直接關閉「整座國家公園」！

馬海毛衣超血腥背後！山羊掙扎「掀皮肉式」剃毛　脖子..

誰家報紙一直送錯！她超疑惑　直到撞見「派送過程」秒..

路邊看到狗狗掰咖無法走...走近一看笑歪　網友：以..

小可憐離奇全禿沒人知道牠哪位　原來冬眠太早被吵醒…..

2小狗掉入井與「眼鏡王蛇」狠瞪！48小時後結局神展..

外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙丟一句話轟走...結..

影／阿嬤被新來的霸占！　主子爭寵「眼神死3貼」：那..

收容所汪渴望被摸「掛尖銳柵欄」探頭　志工心疼：伸手..

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點..

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟..

誰家報紙一直送錯！她超疑惑 撞見愛貓「派送過程」秒..

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：..

汪汪踩草刺到快崩潰 主人見死不救笑到沒聲音

2貴賓玩超嗨！邊緣柴求加入 全程被當透明狗「只負責..

最萌雙貓監工把施工員當跳台　喵喵狂叫：認真做！偷懶..

投籃狂「漏球」　汪汪選手：要被馬麻教練特訓了

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

私人SPA房、澡堂+桑拿一條龍服務　網紅小倉鼠「全..

藍眼幼犬超商徘徊！男友霸氣載上車　牠自動趴腿「睡好..

領養1週…呆萌小橘→厭世大叔「瞇眼鄙視」　網：詐騙..

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩..

倒數2天了！寵物雲消費滿666抽「東京來回機票」　..

滿月拉拉練習叼飯碗　走到馬麻面前「萌怒摔」：該加菜..

佛心救援中心專收「不小心長太大的迷你豬」　每年被棄..

「對面的貓咪看過來～」OL奇招搭訕　苦等42天終於..

汪遭棄空屋「瘦到變咕嚕」…沒水也沒食物　眼神只剩絕..

阿金一回眸網笑翻！　頭頂「空氣瀏海」哀怨苦笑：考慮..

爸寶賓士貓被寵壞！吃飯要「親手捧著餵」　飼料放碗秒..

專利申請台積電連三年奪冠　宏達電強勢回歸專利排名

毒界阿嘉女友墜樓亡疑點多　警追是否利用郵差身分販毒

26歲輟學生通過區塊鏈助外勞　只為一個初衷：想幫助..

Wanna One你們真的熟？　河成雲拍胸脯為成員..

5超夯YouTuber組團「七月半」　蔡阿嘎：我們..

萬點封關有譜！台積電創最高價領軍蘋概股　台股收漲4..

急載客！運將直切外線　騎士連人帶車「左摔滑行3米」

10分鐘揪出大腸癌元兇！　「AI輔助」準確度提高到..

為了1.5億他「殺妻騙保」痛毆後丟泳池　家屬最大希..

味全新任執行長張教華　「每天六點、全年無休到營業所..

寵物動物熱門新聞

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2海巡汪立正坐好「閉眼守門」超..

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

OL奇招搭訕　苦等42天終於問..

小可憐離奇全禿　沒人知道牠哪位

以為狗狗掰咖無法走！近看傻眼

經過房間...老弟怎麼變一隻狗..

139線群狗狂追「神獸」師目睹..

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

鸚鵡夫妻「站胸膛」18禁！爸無..

收容所黃狗掛「尖銳鐵絲網」討摸

讀者迴響

熱門新聞

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2海巡汪立正坐好「閉眼守門」超..

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

報紙老是送錯家！她得知真相笑翻

OL奇招搭訕　苦等42天終於問..

小可憐離奇全禿　沒人知道牠哪位

以為狗狗掰咖無法走！近看傻眼

經過房間...老弟怎麼變一隻狗..

139線群狗狂追「神獸」師目睹..

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保..

阿嬤被霸占！主子「眼神死3貼」

鸚鵡夫妻「站胸膛」18禁！爸無..

收容所黃狗掛「尖銳鐵絲網」討摸

美容師嗆狗怕拳頭　她一句話趕走

最新影片

更多

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

誰家報紙一直送錯！她超疑惑 撞見愛貓「派送過程」秒去道歉

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

汪汪踩草刺到快崩潰 主人見死不救笑到沒聲音

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面