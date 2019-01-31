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見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭　下秒後仰左右「幸福搖」

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見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「203331532」）

▲肥美的喵星人看到炸蝦雙眼發亮！（圖／翻攝自抖音APP用戶「203331532」）

寵物小組／綜合報導

每個人都有自己最愛的物品，當然了，毛孩也不例外！抖音APP用戶「203331532」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻身材豐腴的喵星人這天無聊地躺在地板上，突然看到主人拿出一個炸蝦玩偶，立刻腳掌開花並且將炸蝦擁到懷裡，開心的瘋狂用後腿磨蹭，可愛又逗趣的模樣笑翻網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

邱姓網友日前在臉書寵物社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享一段名為「我愛炸蝦」的影片，畫面中可以看到，原本四腳朝天的喵星人，一看到炸蝦立刻抱緊緊，接著用後腿開心地狂蹭；只見牠還用嘴巴去咬，看起來對這玩偶非常滿意，最後頭往後仰連同尾巴一起左右幸福地搖擺。

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「203331532」）

▲下秒立刻抱緊緊、後腿狂蹭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「203331532」）

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭。（圖／翻攝自抖音APP用戶「203331532」）

▲聖上抱緊炸蝦滿足的左右搖擺。（圖／翻攝自抖音APP用戶「203331532」）

這段影片分享不到一日就累積將近6千個按讚數、300多次的分享，上百人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈太好笑了！後腳在踢什麼啦」、「看到炸蝦眼睛整個發亮」、「到底是多愛吃啦！這身材XDD」、「好肥美的主子」、「整個要融化了」、「好想抱緊這隻大枕頭哈哈」、「被電到了」、「太可愛了！願意奉上滿滿的炸蝦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 貓咪炸蝦肥喵抖音玩偶娃娃幸福搖

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