新娘嫌婚禮太無聊　加了「吸喵時間」賓客都上癮融化了

▲一對新人把迎賓酒會改成創意吸貓時間，大受好評。（圖／翻攝自IG／fuckyeahweddings）



寵物小組／綜合報導

一場婚禮可以想像到的畫面，就是一對愛侶宣誓彼此將共度一生，接著彼此相吻，現場滿是親友鼓掌祝福，但你可曾想過，婚禮還可以加入「毛」元素？一對新人愛貓成痴，靈機一動將最愛的貓咪加入婚禮，結果變成這樣，賓客們都瘋狂了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

住在美國華盛頓的女同志伴侶Iz和Colleen，經過5年的相戀，終於決定舉辦婚禮，但她們可不想來一場普通的、預料得到的婚禮，因為兩人都是貓奴，本來就養了2隻老貓，但因為貓咪上了年紀，不方便出席見證主人的結合，於是她們想到，可以邀請收容所送來6隻小貓，於是就出現了這個畫面，吸貓時間！

▲事後小貓全數被認養，可喜可賀。



新人Iz和Colleen把迎賓酒會改成吸貓時間，讓賓客們能在婚禮前的空檔和貓咪們玩耍，所有獲邀的賓客都露出一臉被融化的表情，還說「所有婚禮都應該要有吸貓時間！」

不過畫面曝光後，也引來不少質疑，認為讓貓咪處於這種場合，對牠們來說是一種壓力。Colleen對此解釋，她非常在意貓咪的感受，特別挑選收容所裡比較活潑不怕生的小貓，也請志工負責照顧，現場也宣導賓客保持溫柔，不只順利完成了這場特別的婚禮，更棒的事，婚禮結束後所有小貓都被認養了！

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▲賓客們都被可愛的小貓感動到無以復加。