等爸爸買早餐！大黃狗回頭「認錯機車」　想3分突然清醒

▲大頭：爸爸早餐買好久啊...（圖／網友Kevin Shih提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

一大早的頭腦還沒清醒嘛！網友Kevin Shih帶著寶貝汪「大頭」去買早餐，想說等待的時間，讓牠去跟隔壁的小黃串門子，回來之後發現大頭怎麼站在別人的機車上！這下笑說，「欸欸欸～我都要騎車了，你怎麼還是無動於衷」。

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照片中，爸爸的機車停在右後方，大頭則坐在別人的機車上。只見牠一臉憨憨，屁屁將整個腳踏墊「卡好卡滿」，滿心期待爸比歸來。爸爸笑說，「我都騎到牠得面前，牠還是沒發現！沒有要換車的意思...後來停到前面看著牠3分鐘，牠才突然清醒，趕快跳車。」

▲大頭最喜歡坐機車！



「憨大頭正常發揮啊！」爸爸也說到，大頭超級愛坐車，尤其是摩托車！「但是牠實在太大隻了...卡滿滿的很怕牠掉下來，然後牠洗完澡還會自己爬上機車曬乾，平常則跟人一樣上床睡覺。」

爸爸將牠的蠢照分享到寵物社團，網友看完力挺大頭，紛紛在底下逗趣回覆，「牠可能想換阿爸了」、「這角度很像啊，沒有錯」、「是拔拔騎錯車吧」、「人家還沒有睡醒啦！太可愛了」、「明明就一樣，是拔拔的問題（誤）」、「二哈魂，米克斯身」。

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▲大頭洗完澡，自動爬到車上趴好。

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