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流浪漢愛犬走丟淚崩　上百路人幫他找…最後團圓畫面暖哭人

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（圖／翻攝自Facebook／Helping Hands）

▲終於重逢，主人忍不住抱著狗狗哭了。（圖／翻攝自Facebook／Helping Hands）

寵物小組／綜合報導

人間處處有情，英國有位流浪漢與一隻狗狗相依為命，卻因故走失，許多路人得知，義無反顧幫他找尋愛犬，也幸運有了最棒的結局，感人故事披露後讓網友們大讚「超暖心！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在英國里茲市（Leeds），一名24歲的流浪男子Lee和他的狗兒Crystal半夜正在睡覺，但突然有人在附近大聲吵架，Crystal受驚嚇奔逃，Lee發現後非常緊張，趕緊四處找尋，但根本沒看到狗影，這件事被當地的「Helping Hands」機構得知，立刻伸出援手。

（圖／翻攝自Facebook／Helping Hands）

▲Crystal是陪伴Lee在街頭流浪的好夥伴。

「Helping Hands」協助Lee公告狗狗走丟的訊息，沒想到引來熱烈回應，許多人都表示很希望能幫上忙，一起留意Crystal的去向，就在一個星期過去後，原以為Crystal已經被偷走了，卻突然有一位農民來訊息表示，看到Crystal而且已經收留了牠。

好消息讓Lee又驚又喜，連忙衝到Crystal的所在地，重逢之時，一人一狗互擁而泣，場面令人非常感動，暖心故事披露後，曾經為Crystal擔憂的網友們，也終於放下懸著的心，為他們重逢的照片按讚。

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（圖／翻攝自Facebook／Helping Hands）

▲人狗重逢，暖心畫面讓許多人都感動得要命。

關鍵字： 英國流浪狗流浪漢走失

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