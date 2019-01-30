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柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸！

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▲柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸！（圖／網友蔡瓅儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲嘎逼：誰准你亂摸！（咬）（圖／IG@shiba.gabe0610授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／採訪報導

本汪的圍巾不是誰都能捏！高雄飼主蔡瓅儀分享一則趣味的短片，內容是爸爸摸2歲柴柴「嘎逼」的臉頰肉，牠就氣得哇哇叫，可是媽媽摸，牠就毫無反應。媽媽很自豪嘎逼最愛牠，驕傲地上傳這則影片到柴犬社團，笑翻許多愛柴柴的網友。

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影片中，穿著帽T的嘎逼站在桌子上。只見爸爸手一來，牠就氣得汪汪要咬人，全程用銳利眼神盯著對方看！這時爸爸很故意，知道嘎逼會氣噗噗，故意伸手要鬧牠，並笑說，「這是怎樣？？媽媽捏就行，爸爸捏就不行啊？這是什麼態度！」

▲柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸！（圖／網友蔡瓅儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘎逼：嗯...只給媽媽捏！

飼主蔡瓅儀表示，自從嘎逼被阿嬤飼養後，身上肥肉自動增多。「爸爸就捏著牠的嘴邊肉說『怎麼那麼～多肉』，後來我也捏捏看，結果沒事XD！之前都是這樣，爸爸用牠就會咬人，我弄就不會！哈哈」。

「比起爸爸，嘎逼比較愛我！」蔡瓅儀如此笑說。不過她仍有一個最大敵人，就是「阿嬤」！蔡瓅儀表示，嘎逼親人親狗，只有有食物才會跑過來撒嬌，平常也最愛找阿嬤，因為阿嬤都會給牠吃！

▲柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸！（圖／網友蔡瓅儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲本汪就是一隻貪吃狗～

▲柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸！（圖／網友蔡瓅儀提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘎逼親人又親狗。

蔡瓅儀將好笑的影片PO到柴犬社團，吸引近2000人按讚。網友看完紛紛在底下留言，「幫爸爸QQ」、「這一定是男生」、「一定是爸爸沒有媽媽溫柔啦」、「逆子！XD」、「哈哈哈！笑死我耶！好好玩！」、「爸爸應該很難過」、「爸爸應該偷偷躲在被窩哭了」。

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【更多嘎逼的精彩報導】父子2年一起崩壞！柴柴睡翻「仰頭開腿」　表情同步隔壁老爸

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關鍵字： 柴犬阿嬤嘴邊肉

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