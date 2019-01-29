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刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草蝦1斤怎賣

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▲刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草蝦1斤怎賣。（圖／墨軒刺青提供）

▲2隻貓咪和爸爸的睡姿一模一樣。（圖／墨軒刺青提供）

寵物小組／採訪報導

「有什麼主人就有什麼貓。」飼主墨軒分享一張照片，只見他側躺在矮櫃上休息，沒想到2隻愛貓「空空」（黃色）和「破豪」（灰色）也在一旁睡出一模一樣的姿勢，加上身上的虎斑紋路，彷彿也一樣有「刺青」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草蝦1斤怎賣。（圖／墨軒刺青提供）

▲黃色的是「空空」，灰色的則是「破豪」。（圖／墨軒刺青提供）

▲刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草蝦1斤怎賣。（圖／墨軒刺青提供）

▲各種睡姿。（圖／墨軒刺青提供）

墨軒受訪時表示，空空目前1歲半，是1年半前從工地救回來的貓咪；破豪則是領養回來的米克斯貓。他的家裡除了這2隻貓貓，還有一隻名叫「ㄎㄧㄤㄎㄧㄤㄎㄧㄤ」的母玳瑁貓，先前還生下一窩小貓，「牠們的大絕招就是開櫃子偷吃食物」，常常把矮櫃的門全打開來找吃的，墨軒為了防止貓咪們亂吃，只好通通移到抽屜裡放好。

▲刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑：草蝦1斤怎賣。（圖／墨軒刺青提供）

▲貓咪們很會開櫃子。（圖／墨軒刺青提供）

睡姿一模一樣的照片po上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，網友們紛紛留言笑說，「不要炫耀剛掉釣起來的蝦」、「草蝦一斤怎麼賣」、「第一隻在暖腳心嗎」、「看到後面哪那隻，突然有種黑白照的感覺」、「3隻炸蝦～」、「好有愛的畫面」、「三隻都有刺青....真可愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 刺青米克斯領養

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