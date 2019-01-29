咦今天生意不好？黑柴坐超商門口等吃　「脖子掛牌」笑翻網

▲小黑柴：咦？今天怎麼都沒有人餵我？？？（圖／網友楊正浩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

這年頭毛孩很聰明，知道到超商裝萌就有食物吃！新竹網友‎楊正浩‎常去的便利超商，門口總是有一隻黑色小柴柴，牠一臉無辜、端莊地坐在店門口前，期待路過的好心客人快點賞一塊肉肉！

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這天‎楊正浩‎再次來到超商，發現柴柴脖子多出一張吊牌！只見吊牌上面寫「減肥中，請不要餵我」，他看完當場笑翻。楊正浩說，「黑柴是超商隔壁的修車廠所養，常常跑到商店顧店，可能客人和店員看牠可愛，都會餵食！沒想到現在被禁止餵食了，哈哈。」

▲柴柴胖胖且扎實，脖子還長出一條「圍巾」，表情相當無奈。



▲牠是隔壁汽車廠所飼養。



這家超商非常有愛心，不只有柴柴在外面守候，還有流浪貓來探班。‎楊正浩表示‎，「這家超商連流浪貓也愛去，而且被餵到很肥，還餵到有碗！碗裡面都放飼料，應該是給流浪貓吃，小柴有時候會去碗裡偷吃。」

▲流浪貓也喜歡到這間超商等食物！



‎楊正浩‎將黑柴討食的可愛照，分享在寵物社團，網友看完紛紛笑說，「鎮店之狗」、「友善店家」、「看起來很無奈，可能是一整天都沒要到吃的」、「哈哈哈牠的圍巾」、「一臉哀怨，可愛到爆炸」、「牠一定覺得今天人氣好少喔」、「小柴説：我是被逼減肥」、「這麼可愛！一定要餵的呀！」

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▲浪貓被餵到身體壯壯，還有自己的專屬碗碗。

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