大溪驚傳毒狗案！一月大幼犬遭砍前肢虐殺　飼主喊話兇手：必遭報應

▲僅僅一個月大的米克斯遭到不明人士砍肢虐殺。（圖／盧姓民眾授權提供）

寵物小組／採訪報導

桃園市大溪區驚傳殘忍虐殺狗案！一名盧姓民眾平常會餵養自家附近的流浪狗，但沒想到今早在上班的工廠內，居然發現收養一個多月的米克斯小狗已死亡多時，並且還遭到不明人士殘忍砍下左前肢，他將照片公布在臉書上，立刻引發網友熱議，就連桃園市議員詹江村也痛批兇手，「非常變態！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

盧姓民眾1日下午在臉書上傳愛犬遭虐殺的照片並發文說，「自已立下不自殺聲明，平常四處行善、家庭小康，小孩聽話可愛，之前毒狗的事還沒有單位受理，但今早上上班，就發現養的小狗斷一隻手，現場沒有血跡。」並向兇手喊話，「如果你那麼狠心，以後必定報應！」另外也祈禱小狗一路好走，過完年把所有的狗安置別的地方，並說對不起，讓這些流浪狗受苦了。

▲不明人士在盧姓民眾的家中棄置毒餌。（圖／盧姓民眾授權提供）

桃園市議員詹江村得知案件後，立刻前往盧姓民眾家中探訪，透過直播畫面可以聽到盧姓民眾說，「我4天前打給動保處的時候，動保處轉給一位先生，叫我和對方說明，但事情已經過了3天，對方依舊沒有回答我。後來昨天我又看到一帶紅色的毒狗袋被丟在這邊，我非常生氣......。」

詹江村看到無辜的幼幼慘遭砍下前肢，忍不住在直播鏡頭前痛批這名兇手，「非常變態！」盧姓民眾則透露，這附近的流浪狗不會對人兇，被砍腳毒死的小狗平日也很乖，甚至會找人玩耍，沒想到居然會被殘忍殺死，並且呼籲附近有養狗的住戶要小心。桃園市動保處對此則表示，將派人前往調查，進一步釐清小狗的死因。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）