月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍笑瘋

▲哈士奇躺在安檢門前耍賴。（圖／翻攝自YouTube／Caters Clips）

寵物小組／綜合報導

臭月月你害我好丟臉！一名旅客分享一段機場小插曲，這天他到弗羅里達州奧蘭多國際機場要過安檢門，發現隊伍大排長龍，原來是有一隻哈士奇躺在門前的地板「選擇性癱瘓」，似乎是不想回家的緣故，任憑女飼主哄騙半天都無法讓牠起身，連後方的旅客都出來勸說這隻任性汪，逗趣的畫面讓在場許多人笑翻。

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畫面中可以看到，機場安檢門前有一隻哈士奇大剌剌躺在地板翻肚，使得後方排隊的隊伍大塞車，但牠說不走就是不走，彷彿是心意已定的在說著，「我鼻要回家！」直接選擇性癱瘓。頭痛的女飼主試圖拉動牽繩，搔搔狗狗的肚子安撫，牠都不為所動，就連彎腰想強制抱起，也被激動的4隻小腳狂踹，站在一旁哄半天都沒用，心急如焚的模樣旅客忍不住嘴角失守。

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影片分享出來之後讓許多網友紛紛留言打趣，「一隻狗癱瘓機場的安檢XD」、「女主人：小笨狗你害我好丟臉」、「旅客都好有耐心喔」、「狗狗秒懂過安檢門＝回家」、「二哈耍脾氣第一名」、「這種時候就知道選擇性癱瘓齁」、「果然是哈士奇，從來沒讓我失望過」、「後方的阿伯也出動勸說」、「汪：說什麼我都不回家！帶我去玩啦啦啦啦」。