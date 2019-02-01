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洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩慘啊！

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▲洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩慘啊！。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢乖乖坐在攤子前，可愛模樣讓老闆娘笑了。（圖／臉書粉絲專頁洛威拿〝慢慢〞提供）

寵物小組／綜合報導

「麻麻，為什麼賣山豬肉的闆娘一直對我笑......。」南投縣洛威拿「慢慢」這天坐在一個香腸攤前，老闆娘看牠可愛的模樣臉上露出燦爛笑容，沒想到畫面po上網，網友們的留言卻瞬間「歪樓」，讓媽媽王于安笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

王于安將照片分享到《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」，只見慢慢乖乖坐在攤子前，圓滾滾的背影十分有福氣；從牠面前的價目表可看出販賣項目有山豬肉香腸、山豬皮、山豬肉、大腸包小腸、飛魚卵香腸等等，正忙著處理食材的老闆娘則看著慢慢露出開心笑容。

網友們看了這有趣的畫面，紛紛留言開慢慢的玩笑，「老闆娘想說：咦？食材怎麼跑出來惹喇」、「這隻山豬真肥～」、「老闆娘：唉唷！山豬有這種顏色的嗎！」、「唉唷！抓到那一隻，過年就有食材了」、「這隻需要用訂製的烤網惹！」、「看到食材了，老闆娘當然笑呵呵！」、「可愛的烤乳豬」、「阿賀～哩慘啊～！！」

▲洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩慘啊！。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢：我是要來吃香腸，不是被做成香腸......。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

慢慢雖然身為給人猛犬印象的洛威拿，但牠胖嘟嘟的臉頰和圓亮雙眼總是給人天真可愛的感覺，只要一抬頭，強力的眼神攻勢輕易就能逼人就範。事實上，慢慢曾是一般人眼中的「問題狗」，會撲人、暴衝、護食，甚至會去咬比牠小的動物。

馬麻2014年從南投收容所把慢慢領養回家，花了大半年時間矯正，才漸漸改掉許多壞習慣。現在的慢慢脾氣好且親人親狗，也從當時過瘦的27公斤，幸福肥到將近60公斤，因為個性變得相當穩定，甚至還「出師」幫忙矯正其他問題狗狗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩慘啊！。（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲慢慢想吃東西的無辜臉，但馬麻沒說可以之前都不能吃喔！（圖／臉書粉絲專頁「洛威拿〝慢慢〞」提供）

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關鍵字： 洛威拿慢慢香腸山豬

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