火燒車小黑找到了！小小身軀燒傷痛到哭　善心村民安置

▲火燒車導致狗狗全身燒燙傷。（圖／理事長李貞儀授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

屏東潮州88快速道路日前發生火燒車事件，2隻送養途中的米克斯幼幼也受到波及，當下失蹤的小黑找到了，只不過牠小小的身軀全燒傷，痛到哀號的樣子讓人心生不忍。事發當下心急的車主救出小白，還拜託警察先讓他送狗到獸醫院，大家印了上百份傳單協尋小黑，所幸一名善心的農友收容了滿身是傷的小傢伙。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

起火貨車是「社團法人中華民國護犬協會」用來運送流浪幼犬至領養人家的車輛，事發當天協會理事長李貞儀託付夥伴將小黑、小白裝籠後，交由負責載送的司機運至新竹，原本預計傍晚時分會抵達，沒想到下午3點半左右就接獲消息，得知狗狗出事了，不明原因導致整輛貨車起火燃燒，就連犬隻的運輸籠也都被燒毀，狗狗頓時嚇得驚慌亂竄，車主見狀後二話不說先救狗，不料小黑犬卻在一片混亂中跑丟了。

▲貨車突然燒起來，至今起火遠因仍不明。

▲副駕上的運輸籠也被燒毀。

車輛起火的瞬間，車主剛好正停下來等待紅綠燈，幸好一旁的駕駛及時告知，他轉頭一看才發現貨車竟真的燒起來了，於是急忙下車盤查，沒想到車主才剛繞到副駕準備將狗狗抱出，車輛卻突然閃燃，2隻狗狗來不及逃出便不幸遭火吻，一度嚇得在街上亂竄，小黑嚇到跑進草叢裡，小白則衝到馬路上，因此車主只好趕緊衝到車陣中救援，但再回頭時，受傷的小黑已經跑丟了。

理事長李貞儀接獲消息後，馬上拋下手邊事務到現場找狗，也印了上百份傳單請求附近居民協助尋找，後來一名農友看見後發現一行人就是在找他安置的小黑，便馬上通知聯絡人。李貞儀表示，一看到全身腫脹、面目全非的小黑時心都碎了，「牠甚至傷得比小白還要嚴重。」

▲車主救起逃竄至馬路上的小白後，才發現小黑跑丟了。

協會將小黑與小白送至延平動物醫院初步處理，卻發現2隻狗狗身心靈都受到嚴重創傷，不僅變得不愛說話，見到人也只是無辜地縮在原地，直到看見李貞儀才突然變得黏人。除此之外，小黑也因為延誤就醫的關係，狀況比小白嚴重許多，甚至出現掉毛、發燒、全身腫脹、不吃不喝的現象，臉上透露著害怕的神情讓人好心疼，而目前也已經送回台東照護。

幸好整起事件並沒有人員傷亡，車主當時甚至心繫懷裡被燙傷的小白狗，詢問警察能不能先讓他送去獸醫院急診，再回來釐清起火原因，相當暖心。而經過消防隊初步鑑定後，目前仍未尋得車輛起火的確切原因，推測是否為菸蒂或是其他外來火苗導致車輛燃燒，但詳細原因仍須待進一步釐清。

▲所幸附近居民安置小黑，隔天即時通報，才救了小黑一命。

社團法人中華民國護犬協會長期在台東救援與安置流浪犬，不僅按時幫救援的幼犬施打疫苗及體內外驅蟲，也會在每個禮拜天於台東誠品門口舉辦送養會，努力幫每一隻浪浪找新家，親自把狗狗載送至每一戶領養人家，提倡以認養代替購買，期許所有的浪浪都能夠早日獲得屬於牠們的幸福！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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