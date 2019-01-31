柯基幫鄰居「顧門」被叫回家還擺臭臉　媽傻眼：吃飯才肯出來

▲汪：這裡的伙食比較高級。（圖／網友胡月裡授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

孩子養大都是別人家的！柯基「可樂」是敦親睦鄰的好代表，每次放風時間一到，就自動跑去鄰居家顧門，還大剌剌走進別人家討食，完全把那當成自己家，直到聽到「吃飯囉」才肯出來。馬麻哭笑不得地說，「明明是我養的，卻整天往別人家跑。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲聽到家人叫自己時，還不開心地直視。

馬麻胡月裡說，「可樂常跑去隔壁串門子，通常一去就不復反，叫牠回家還會擺臭臉給我看，根本看不出是我家的小孩。」照片中可以看到，可樂悠然自得地趴在別人家，彷彿自己是鄰居家的一份子，聽到家人叫自己時，還一臉不悅地看著，像是說「別打擾我」。胡月裡無奈表示，「我懷疑牠不是我養的，除了吃飯，其它就是跑去隔壁。」

▲這屁股好想讓人偷摸啊XD！

照片上傳到臉書社團「柯基會社」，許多網友被汪汪逗趣的行為給笑翻，紛紛在底下留言表示「隔壁應該常餵牠」、「看開一點！叫隔壁順便付飯錢好了」、「案情不單純」、「隔壁肯定是有偷偷供上雞腿！」、「隔壁會發工資阿」、「哈哈隔壁福利比較好」、「身在曹營心在漢」、「其實牠才是隔壁養的吧哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲可樂的招牌笑容。

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