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他拿「120CM恐龍」放推車！不理老婆直走收銀台　真相讓上千人超羨慕

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爸拿恐龍至收銀台，真相讓網羨慕！（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原本要和老婆採買年貨的爸拔，看到有家長在買恐龍娃娃給小孩，決定自己也選一隻。（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

女兒果然是爸拔的前世情人啊！高雄的飼主蔡佩貞日前和老公至好市多採買年貨，走到一處看到一個大約120CM的恐龍娃娃時，爸拔突然開始精挑細選，過程中都聽不進老婆在一旁的話語，最後選好後塞進推車，朝著收銀台的方向前進。不過當馬麻事後解釋背後的真相時，卻讓上千名網友直呼「好羨慕！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蔡佩貞日前在寵物社團《有點毛毛的》PO出2張照片及一段影片並註解，「這阿拔會不會太誇張了，挑半天別人以為你是買給小孩的，默默的放進推車，結果～」畫面中可見，戴著眼鏡的爸拔站在大紙箱旁，仔細從整堆的恐龍娃娃中用心挑選著，眼神中充滿了有愛的目光，幾分鐘後拿了隻灰藍色的恐龍娃娃放進推車裡。

爸拿恐龍至收銀台，真相讓網羨慕！（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）　

▲選好娃娃後爸拔拍打布偶，把附著的灰塵拍掉。（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸拿恐龍至收銀台，真相讓網羨慕！（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪女兒「Q妹」好開心～（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

其實爸拔選的這個恐龍娃娃，不是要給老婆或是小孩，而是要送給家中的寶貝汪女兒「Q妹」。蔡佩貞說，「阿拔看到家長跟小朋友在挑恐龍就走過去，我當時也沒想太多，他突然抱一支給我看，說要買給女兒，我回答他太大隻了很難洗，後來不理他向前走；結果頭一回，就看到娃娃在推車上，看了阿拔一眼，他還是說堅持要給女兒。」

這隻大約120CM的恐龍娃娃放在三人坐的沙發上，整整佔了一半的位置，而且就連蔡佩貞家中15公升的洗衣機也放不進去，只能說爸拔對女兒的愛實在太大了！馬麻表示，「Q妹第一眼看到娃娃很大覺得怪怪的，後來過沒多久，就直接趴上去了，現在天天都抱著睡覺。」

爸拿恐龍至收銀台，真相讓網羨慕！（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Q妹常把家裡的東西咬壞，唯獨不會咬壞自己的玩具。（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽出妙招讓「懼高汪」燦笑走吊橋！（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲前陣子Q妹走吊橋走到一半腳軟，馬麻用零食的方式拐著寶貝走完全程。（圖／飼主蔡佩貞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多人看完這則「寵女兒無上限」的貼文後，紛紛在底下留言說，「有爸爸真好！」、「好幸福的拉拉」、「Q拔太讚了啦，帥氣」、「爸爸好可愛哦」、「我家已經買三隻了XDD」、「好有愛的拔拔喔～」、「要給女兒的當然很仔細挑選阿」、「今天去也差點抱一隻回家給我家的狗兒子」、「是買給孩子的沒錯」、「寵毛小孩無極限」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 蔡佩貞狗狗拉布拉多犬拉拉汪女兒好市多

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