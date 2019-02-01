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自小就是玩伴！　犀牛與狗狗「溫馨頭靠頭」重溫童年時光

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寵物小組／綜合報導

犀牛Esme與安納圖牧羊犬David一同奔馳，新朋友山羊Mielie也跟著玩耍，牠們偶爾玩玩泥巴，看起來十分享受夏日時光。在許多人印象中，或許很少會看見犀牛與狗狗能親近得像Esme和David那麼好，這樣的情況就發生在非洲。

犀牛Esme在幼年時期因為沒有獲取足夠的母奶，有長期營養不良的問題，甚至影響生命危險。因緣際會下，胡德斯普雷特瀕危物種中心創辦人Lente Roode決定照顧Esme，為了使牠性情溫和，還特地安排牧羊犬David和牠從小相處，因此就算雙方體型、習性差距很大，依然成為了很好的朋友。

 
 
 
 
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▲犀牛Esme和安納圖牧羊犬David頭靠頭，畫面溫馨可愛。（圖／翻攝自Instagram／@hesc_endangeredspeciescentre）

Esme在某次遊玩過程中，不小心撞傷了David的腳，導致對方需要休養數日。為了避免Esme感到孤單，組織決定讓山羊Mielie陪伴牠，沒想到雙方相處的過程也相當友善，很快就彼此熟悉變成朋友了。

下方影片記錄的就是Esme在David康復後第一次接觸的畫面，雖然Daivd起初花了一些時間重新熟悉老朋友Esme，但很快地就捲著尾巴和對方親近，甚至還一直咬著Esme的犀牛角不放。令人開心的是，在這樣的相處過程中，David也很快就適應新朋友山羊Mielie的存在。許多網友在看到此影片後都在留言區回覆「真的很可愛、很溫馨」，也有網友感謝組織的努力付出，讓他們能看到如此特別的景象。

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▲牧羊犬David休養後第一次和犀牛Esme接觸。（圖／翻攝自Instagram／@hesc_endangeredspeciescentre）

胡德斯普雷特瀕危物種中心（The Hoedspruit Endangered Species Centre，簡稱HESC）是一個致力於保護非洲野生動物的組織，其宗旨和目標是保持非洲原生種的可持續性。該組織透過周邊地區教育、觀光、育種和防止獵捕等方式，希望能讓非洲野生動物們能少受人類威脅；此外，也透過Instagram分享「工作日常」和有趣新奇的動物故事，藉此呼籲大眾要善待動物。

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關鍵字： 犀牛牧羊犬溫馨

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