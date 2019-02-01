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初生汪遭潑強酸毀容　萌臉變成鬼見愁…安樂死前遇上大恩人

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（圖／翻攝自IG／mugsyhapoochi）

▲初次見到這張臉的人可能會嚇到，但這卻是Mugsy奮鬥求生的確切證據。（圖／翻攝自IG／mugsyhapoochi）

寵物小組／綜合報導

生命最灰暗之處，往往會出現柳暗花明的曙光，只要看這隻差點遭到安樂死的小狗，最後獲得的美滿狗生就會知道，本以為難以翻盤的局面，只要遇到奇蹟，就還有一線生機！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這隻小狗名叫「Mugsy」，剛來到世界上還只有40天時，在主人家院子裡玩耍，卻被不明人士盯上，在牠臉上潑灑腐蝕性溶液，當下牠的右眼、右耳和嘴部慘遭溶解，雖然緊急送醫，但因龐大醫療費用實在令主人難以負荷，傷心的主人只好同意讓牠安樂死。

（圖／翻攝自IG／mugsyhapoochi）

▲差點被安樂死的毀容狗狗Mugsy和牠的恩人。

但就在即將注射安樂死針筒時，有一位加拿大動保義工撞見了Mugsy的慘狀，決定為牠爭取生路，想將Mugsy送到北美洲尋找願意負擔醫療費用的新主人，原以為希望渺茫，但更神奇的是，真的有人在茫茫網海中，看見了，而且願意領養Mugsy。

這位大好人就是住在加拿大溫哥華的Taylor，經由許多人的努力，Mugsy跨越1萬公里，來到新主人的身邊，接受3次手術後，Mugsy成功恢復到現在的樣子，而這已經是逃離安樂死的牠，最令人慶幸的奇蹟了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自IG／mugsyhapoochi）

（圖／翻攝自IG／mugsyhapoochi）

（圖／翻攝自IG／mugsyhapoochi）

▲到了加拿大的新家後，Mugsy和其他家庭成員適應良好，變回快樂的小狗。

關鍵字： 北美要聞汪星人毀容安樂死領養

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