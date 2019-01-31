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奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩「睡好睡滿」　爸無奈：心已死

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▲柴犬妹妹。（圖／網友林宏吉授權提供）

睡好睡滿的代表！（圖／網友林宏吉授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「奴才，慢走不送！」網友林宏吉這天出門上班時，怕早上氣溫低，就貼心的幫愛犬「妹妹」蓋棉被；不料回頭就看見牠把自己包裹起來，「速西」地躺在床上，好像真人一樣，還一臉愜意地目送爸拔出門，彷彿在說，「要認真賺錢幫我買零食喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬妹妹。（圖／網友林宏吉授權提供）

▲妹妹彷彿像真人一樣的睡覺姿勢。

爸拔林宏吉表示，「早上去上班時怕妹妹著涼，就順手幫牠蓋被被，想不到轉頭就看到牠睡好睡滿地躺在床上。」照片中，妹妹把自己包裹起來，只露出一顆頭，全身上下沒有一個地方遺漏，就為了防範冷空氣灌進棉被裡。好玩的是，妹妹滿足地爽躺床上，目送家人上班，讓一早出門賺罐罐錢的爸拔好氣又好笑地說，「心已死！」

▲柴犬妹妹。（圖／網友林宏吉授權提供）

棉被厚到寒流來襲都不怕了。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，吸引不少網友按讚留言表示，「冬眠的目送爸爸」、「把拔趕快認命去上班，賺零食給妹妹吃」、「 我還以為看到了神豬」、「感覺挺舒服的」、「柴公主：拔拔趕快去賺摳摳，偶要買肉肉」、「哈哈哈哈哈慢走啊」、「又是一個慢走不送」、「一種爸爸覺得牠冷的冷」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲柴犬妹妹。（圖／網友林宏吉授權提供）

▲睡到不成汪型啦！

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關鍵字： 柴犬柴柴睡覺

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