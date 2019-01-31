ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「笑了」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「笑了」。（圖／翻攝自Instagram:mugsyhapoochi）

▲善心的女飼主幫助毀容狗找回二次狗生。（圖／翻攝自Instagram:mugsyhapoochi）

寵物小組／綜合報導

鬼門關前走回來找到幸福！伊朗一隻小狗「摩西」只有1個多月大時，遭人惡意潑灑腐蝕性液體，五官嚴重灼傷，右眼及鼻子幾乎位移，前飼主無法負擔巨額的醫療費，要求安樂死。所幸執行之前，一名善心女子表示願意領養摩西！飛越了半個地球展開第二次狗生，身邊多了4隻毛夥伴，讓牠找回燦爛的笑容。

▲▼幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「笑了」。（圖／翻攝自Instagram:mugsyhapoochi）

▲摩西幼年出門玩耍遭到惡人潑灑腐蝕性液體，臉部受到重傷。

年僅1個多月大的摩西(Mugsy)在一次外出玩耍，被人從頭部潑灑腐蝕性液體，導致牠的右眼、右耳及嘴部重傷。發生憾事後，飼主無力負擔高額的醫療費，只能請醫生結束摩西的痛苦。然而在獸醫動手之前，一名加拿大動保機構的義工看見隨即阻止，他認為摩西還有存活的機會，只是當地的醫療技術未必足以進行相關手術，於是將狗狗的故事分享到網路上，尋找居於在北美洲的領養者。

▲▼幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「笑了」。（圖／翻攝自Instagram:mugsyhapoochi）

▲摩西剛到溫哥華的新家非常驚慌，適應了2個月才找回笑容。

相隔10000公里的距離想被領養，幾乎是不可能。奇蹟卻發生在摩西身上，一位住在溫哥華的女飼主泰勒看到醫療募款貼文，表示願意伸出援手，但她知道光是捐款還不夠，經過1小時的考慮，決定領養這隻命苦的小白狗，他們在2個月後終於橫跨半個地球見到彼此。

▲▼幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「笑了」。（圖／翻攝自Instagram:mugsyhapoochi）

▲最喜歡跟同伴出去散步的摩西。

摩西剛到新家心情極度驚慌，躲在運輸籠遲遲不願意出來，直到過了2個月才展開笑容，與新媽媽和幾隻毛同伴相處融洽，喜歡出門散步，雖然被人傷害過，但牠的內心沒有一絲憎恨，反倒是喜歡找人撒嬌，成為一隻樂觀的普通小狗。泰勒表示，之後會讓進行第3次手術，重建鼻腔等部位，「牠是個特別的孩子，也值得被人疼愛」。

關鍵字： 五官安樂死幼犬異形腐蝕液體

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓嗎？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」狂顫抖　她抱起來猛跑30..

等爸爸買早餐！大黃狗回頭「認錯機車」　想3分突然清..

兒子送的鞋遭小白咬走一隻…他怒把另隻丟了　幾天後發..

影／刺青爸po睡姿照「有什麼主人就有什麼貓」　網笑..

柯基幫鄰居「顧門」被叫回家還擺臭臉　媽傻眼：吃飯才..

新娘嫌婚禮太無聊　加了「吸喵時間」賓客都上癮融化了

柴柴嘴邊肉限定媽媽捏！爸爸一碰就氣噗噗咬人：不准摸..

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩..

二哈寶寶趴籠子酣睡！聽到「拆家啦～」秒笑醒　爸氣到..

壞人食物摻玻璃浪浪吃下滿口血　祕魯警特製天才設備

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8...

小胖貓求罐罐雙手合十虔誠拜　 主人吐槽：牠永遠吃不..

不怕水主子+猛男奴才共浴親親　網羞：不知該看貓還看..

新北猴硐貓村驚爆貓瘟！　動保處：若擴散將考慮封村

貨車火燒車浪浪幼犬臉燙傷！　車主求：送牠去獸醫院我..

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94..

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她..

月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍..

聖上打字5分鐘「KKK」還有這名字　網笑翻：到底誰..

汪出門亂吠！爸回家要訓話卻變愛的抱抱　媽見「小三神..

奴才慢走不送！柴犬爽躺被窩「睡好睡滿」　爸無奈：心..

柴柴散步叼「整枝竹掃把」回家　網笑翻：過年大掃除？

見炸蝦開掌花！肥喵抱緊雙腿狂蹭　下秒後仰左右「幸福..

米克斯正常發揮！歐告拆木地板　叼「戰利品」圓滾大眼..

幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「..

動物園喜迎超萌「獵豹七胞胎」！　網融化喊：拜託不要..

猴硐貓瘟2死是「外地人帶來棄養」　動保處：286隻..

葉子楣「不生小孩」原因曝光！　交往26年男友猝逝…..

2台男在澳洲送貨遭公車追撞致死　外交部：已通知家屬

月月安檢門「癱瘓躺地」：我不走！　媽哄半天沒轍隊伍..

對岸充滿敵意的挑釁　嚴德發：國軍必須站在第一線

賈乃亮、李小璐罕見「同步曬照」！　爆婚變1年…拍照..

影／江蘇10米長白蟻皇宮結構超複雜　肥滋滋蟻后稱霸..

「川普想幹掉我」馬杜洛沒在怕　談判地點隨白宮選

三星Galaxy A8s 2/1上市　O極限全螢幕..

獨家／太可愛！《美少女戰士》5款水手服杯套　電影院..

生活市集首開千萬發票特獎　幸運得主花不到4千買手機..

寵物動物熱門新聞

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

等爸爸買早餐！大狗回頭認錯機車

小白咬走一隻鞋　他把另隻丟了結..

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1..

柯基幫鄰「顧門」被叫回家還臭臉

婚禮迎賓變吸喵　全體賓客上癮！

嘴邊肉限定媽捏！爸爸一碰就咬人

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

二哈聽到拆家秒笑醒　爸氣到飆罵

壞人飯摻玻璃浪浪滿口血　警天才..

爸拿恐龍至收銀台　真相讓網羨慕

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

流浪漢愛犬走丟淚崩　上百路人幫..

失明狗癱軟險溺斃　徐文良趕救援

讀者迴響

熱門新聞

小狗遭棄　她抱起再跑30km馬..

等爸爸買早餐！大狗回頭認錯機車

小白咬走一隻鞋　他把另隻丟了結..

刺青爸po睡姿照　網笑：草蝦1..

柯基幫鄰「顧門」被叫回家還臭臉

婚禮迎賓變吸喵　全體賓客上癮！

嘴邊肉限定媽捏！爸爸一碰就咬人

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

二哈聽到拆家秒笑醒　爸氣到飆罵

壞人飯摻玻璃浪浪滿口血　警天才..

爸拿恐龍至收銀台　真相讓網羨慕

柴坐超商門口等吃　脖子掛牌超Q

流浪漢愛犬走丟淚崩　上百路人幫..

失明狗癱軟險溺斃　徐文良趕救援

結紮被迫分開2周　汪回嬤家激動..

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻手嗎

使出「盲貓拳法」高速揮擊！　喵皇呆萌亂打命中率8.7%

小胖貓求罐罐雙手合十虔誠拜　 主人吐槽：牠永遠吃不飽XD～

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面