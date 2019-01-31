幼犬遭潑腐蝕液「五官融化」　安樂死前找回二次狗生「笑了」

▲善心的女飼主幫助毀容狗找回二次狗生。（圖／翻攝自Instagram:mugsyhapoochi）

寵物小組／綜合報導

鬼門關前走回來找到幸福！伊朗一隻小狗「摩西」只有1個多月大時，遭人惡意潑灑腐蝕性液體，五官嚴重灼傷，右眼及鼻子幾乎位移，前飼主無法負擔巨額的醫療費，要求安樂死。所幸執行之前，一名善心女子表示願意領養摩西！飛越了半個地球展開第二次狗生，身邊多了4隻毛夥伴，讓牠找回燦爛的笑容。

▲摩西幼年出門玩耍遭到惡人潑灑腐蝕性液體，臉部受到重傷。

年僅1個多月大的摩西(Mugsy)在一次外出玩耍，被人從頭部潑灑腐蝕性液體，導致牠的右眼、右耳及嘴部重傷。發生憾事後，飼主無力負擔高額的醫療費，只能請醫生結束摩西的痛苦。然而在獸醫動手之前，一名加拿大動保機構的義工看見隨即阻止，他認為摩西還有存活的機會，只是當地的醫療技術未必足以進行相關手術，於是將狗狗的故事分享到網路上，尋找居於在北美洲的領養者。

▲摩西剛到溫哥華的新家非常驚慌，適應了2個月才找回笑容。

相隔10000公里的距離想被領養，幾乎是不可能。奇蹟卻發生在摩西身上，一位住在溫哥華的女飼主泰勒看到醫療募款貼文，表示願意伸出援手，但她知道光是捐款還不夠，經過1小時的考慮，決定領養這隻命苦的小白狗，他們在2個月後終於橫跨半個地球見到彼此。

▲最喜歡跟同伴出去散步的摩西。



摩西剛到新家心情極度驚慌，躲在運輸籠遲遲不願意出來，直到過了2個月才展開笑容，與新媽媽和幾隻毛同伴相處融洽，喜歡出門散步，雖然被人傷害過，但牠的內心沒有一絲憎恨，反倒是喜歡找人撒嬌，成為一隻樂觀的普通小狗。泰勒表示，之後會讓進行第3次手術，重建鼻腔等部位，「牠是個特別的孩子，也值得被人疼愛」。