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美白貓遇前男友低吼怒哈氣　花1分鐘趕跑對方…秒對鏡頭發嗲聲

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▲美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣　花1分鐘趕跑對方秒變嗲聲。（圖／翻攝自YouTube／Robin Seplut）

▲白貓看到橘貓就氣得要命。（圖／翻攝自YouTube／Robin Seplut）

寵物小組／綜合報導

你倆之間到底有什麼恩怨情仇呢？國外一名網友在路邊發現一隻漂亮的白色母貓和橘子虎斑公貓，沒想到橘貓只是動了一下，白貓就大發雷霆開始哈氣低吼；1分鐘後，兇巴巴的白貓把橘貓嚇得逃離現場，結果瞬間就變回軟萌妹子，對著鏡頭發出塞奶的嗲聲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Youtube用戶「Robin Seplut」上傳這段影片並解釋了2隻貓咪的關係，「白貓非常生氣，想要打牠的前男友。」原來，橘貓是白貓的舊情人，但過去如膠似漆的戀情已不復存在。畫面中，橘貓只是僵硬地站在一旁，又疑惑又惶恐地看著白貓兇猛逼近，即使自己身形比對方大上一倍，氣勢不如人的情況下也只能落荒而逃。

▲美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣　花1分鐘趕跑對方秒變嗲聲。（圖／翻攝自YouTube／Robin Seplut）

▲白貓趕跑橘貓後秒變軟萌妹子。（圖／翻攝自YouTube／Robin Seplut）

有趣的是，白貓眼見自己趕跑了討厭的前男友，馬上恢復成平時的可愛模樣，走到影片拍攝者的面前，發出撒嬌的奶音討摸摸，如願獲得摸摸後還發出呼嚕呼嚕的聲音，和方才警戒時的模樣判若兩貓，可謂「翻臉比翻書還快」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這段影於2016年上傳，近日又被網友翻出分享，截至目前共累積超過202萬次觀看，並獲3.3萬讚。網友們紛紛留言，「前一秒還在咒罵人家，下秒直接切換可愛模式」、「看來前男友真的得罪牠」、「怎麼可以這麼生氣還是這麼美呀」、「美到像漫畫走出來的」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 白貓橘貓前男友

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