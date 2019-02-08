浪喵躲護欄3天餓到癱軟　霸氣司機收編後「抱腿塞奶」…有點困擾

▲Miya現在是一隻超級撒嬌的貓咪。（圖／網友王先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

台中有隻白底虎斑的米克斯「Miya」，去年8月不小心跑上台74快速道路，孤立無援地躲在護欄上3天之久，餓到昏頭、全身癱軟無力，幸好遇見網友王先生緊急救援並且收編。現在，毛孩不但褪下流浪時的武裝，撒嬌程度甚至讓他「有點困擾」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Miya當初困在護欄上至少3天，餓到全身癱軟無力。

王先生接受《ETtoday寵物雲》的採訪時說到，他是一位公車司機，因此每天都會行經該路段，「第一天，牠眼睛炯炯有神，坐在路邊觀察每一台經過的車輛；第二天，蜷曲在角落；第三天，已經整隻癱軟在地，一動也不動。」他發現後，趕緊聯絡貓奴友人商討救援行動，但是浪浪處在汽車飛馳的高壓環境數天，加上飢餓已久，因此彷彿抓狂一樣見人就咬，「如果我放手，就什麼也沒了，只能死命忍痛，把牠塞進籠子裡。」

▲狗狗「小黃」也是王先生救援而來，和Miya相處融洽。

王先生將Miya帶到獸醫院檢查身體，幸好毛孩只是餓壞了，身體狀況良好，「喵喵回家後，耍自閉1個多月，在這期間，每次我餵食都會被抓傷、咬傷。」直到某一天，Miya突然「想開了」，「從此以後，牠好像被打開撒嬌開關，如果沒人理會，就會使出最強招式，直接抱住我的腿，不讓我離開。」

▲Miya當虎爺啦～

王先生回憶，當初他其實沒有飼養貓咪的經驗，但是看到Miya虛弱的模樣，實在不忍心，立刻決定收編，「現在看到這孩子健健康康，就覺得心滿意足了。」他將故事分享到臉書社團「米克斯傳奇」，還開玩笑地說，「要怎麼讓貓咪不要那麼黏人啊？我走到哪裡，牠跟到哪裡，無時無刻都要討摸，有點困擾ㄋㄟ～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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