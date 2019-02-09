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奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過

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▲奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過。（圖／飼主Star Dai提供）

妹妹表示：你想幹嘛？我是不會進外出籠的！（圖／飼主Star Dai提供）

寵物小組／採訪報導

許多貓咪對外出籠有深沉恐懼，因為那通常代表著要出門看醫生。飼主Star Dai就遇到愛貓「妹妹」死不進籠的問題，嘗試多次後靈機一動，拿紙箱外接在外出籠上，製造出「這只是很深的紙箱」的假象，竟然輕鬆把貓騙進籠，讓網友看了大呼「這招要學起來」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Star Dai受訪時表示，2歲的妹妹是收容所領養回來的成貓，警戒心比較強，之前都是用逗貓棒慢慢引誘進籠，紙箱偽裝法則是第一次用，「因為抱到門邊牠就跳走了，所以就是先把籠子放出來幾天降低戒心，找一天趁牠睡覺時就抱他從上面下去，牠的視角就以為只是紙箱而已。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過。（圖／飼主Star Dai提供）

▲紙箱偽裝大法。（圖／飼主Star Dai提供）

▲奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過。（圖／飼主Star Dai提供）

▲趁貓貓剛睡醒時抱過去。（圖／飼主Star Dai提供）

▲奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過。（圖／飼主Star Dai提供）

▲從貓咪視角看來就是一個很深的紙箱。（圖／飼主Star Dai提供）

她也提醒，這個「超級偽裝紙箱深度之貓咪起床輕鬆抱過去滑進去紙箱，殊不知是外出籠大法」，雖適用於會認外出籠而不願進籠的「奸巧貓」，但仍建議使用前先把籠子拿出來放個2、3天降低貓咪戒心，「利用習性，知己知彼百戰百勝。」

超有才的方法分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，網友們紛紛留言，「諜對諜」、「一山還有一山高」、「這是詐欺！！！」、「同樣的招式對貓鬥士是用不了第二次的」、「會不會以後就不敢進紙箱？！」、「貓：被陰了...」、「你壞壞哈！上有對策，下有政策」、「這套路太深了！」

▲奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過。（圖／飼主Star Dai提供）

▲妹妹是成貓時從收容所領養的。（圖／飼主Star Dai提供）

▲奸巧貓死不進外出籠！　她用超強「紙箱偽裝」輕鬆騙過。（圖／飼主Star Dai提供）

▲可愛的妹妹表示：可惡被陰了。（圖／飼主Star Dai提供）

關鍵字： 外出籠看醫生紙箱

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