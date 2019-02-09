偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

▲獵犬露比因誤食加了木糖醇的蛋糕而喪命。（圖／翻攝自Facebook／Kate Chacksfield）



寵物小組／綜合報導

汪星人是出了名的貪吃鬼，有什麼東西都會搶著去吃，但貪吃的後果卻隨時可能會喪命。英國有隻獵犬露比（Ruby）這天趁著主人凱特（Kate Chacksfield）不注意時，偷吃了一口含有天然甜味劑「木糖醇」的巧克力蛋糕而中毒，搶救8天後仍肝衰竭身亡，凱特心痛拍下愛犬臨終照片，並提醒其他飼主要時刻保持警惕。

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綜合外媒報導指出，凱特日前在家做巧克力布朗尼蛋糕時，想說把白糖換成天然甜味劑「木糖醇」，吃起來會比較健康。但沒想到在她外出時，貪吃的露比卻偷咬了一口蛋糕，3天後身體開始出現異狀；凱特急忙將愛犬送往醫院急救，但是露比的病情仍不是很好，甚至遭診斷出肝臟衰竭，需靠專業儀器維生，之後身體更是一天不如一天，8天後便不治身亡。

▲獸醫診斷出露比肝臟衰竭，需要靠儀器維生，但不幸在8天後死亡。（圖／翻攝自Facebook／Kate Chacksfield）



▲誤食木醣醇的露比一開始沒有異樣，直到3天後才發始發作。（圖／翻攝自Facebook／Kate Chacksfield）



飼主凱特本身患有慢性疲倦綜合症（Chronic Fatigue Syndrome, CFS）或稱肌痛性腦脊髓炎（Myalgic Encephalomyelitis, ME），醫生建議她要減少攝入糖分，於是她便用木糖醇來取代砂糖。事後凱特自責表示，「我知道朱古力裡的咖啡因（Caffeine）及可可鹼（Theobromine）對狗狗有毒，但我對木糖醇的危險卻一無所知。如我知道如此危險的話，我會第一時間帶狗狗求醫的。」

凱特從露比還是幼幼的時候就開始飼養，因此看到愛犬病危時，她不惜花上1萬元英鎊（新台幣約40萬元）醫藥費，沒想到最後仍是回天乏術。凱特在臉書上提醒民眾，「想讓所有飼主知道，木糖醇對狗狗有多危險。」醫師表示，只要4份1茶匙的「木糖醇」就可以讓拉布拉多這類大型犬肝衰竭，而小型犬則連更少的份量也承受不到。

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▲凱特從露比小時候就開始養，感情相當深厚。（圖／翻攝自Facebook／Kate Chacksfield）