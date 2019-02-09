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鬆獅散步回家「自動就定位」等擦腳腳　爸驕傲讚：真乖！

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▲鬆獅散步回家「自動就定位」等擦腳腳　爸驕傲讚：真乖！。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

▲寶莉散步回家，看到爸爸打開電風扇。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

寵物小組／綜合報導

自動自發的孩子最棒啦！屏東網紅鬆獅犬寶莉(Polly)個性可愛又乖巧，日前散步回家，竟然自動走到電扇前躺好，將四隻腳腳伸出來，等著爸爸拿毛巾幫牠擦腳。影片分享上網，讓網友們都驚嘆，「怎麼那麼乖！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鬆獅散步回家「自動就定位」等擦腳腳　爸驕傲讚：真乖！。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

▲寶莉知道爸爸準備幫牠擦腳，馬上就定位。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

爸爸在臉書粉絲專頁「Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光」分享這段影片並寫道，「每次帶Polly散步回來都會幫她擦腳，她也知道，所以自己自動的躺下讓寶爸擦腳，覺得這動作真可愛。」畫面中，爸爸進門後先把客廳電扇打開，寶莉見狀也跟上前「就定位」，只見牠一屁股坐在電扇前，動作流暢地趴下、側躺，剛好配合爸爸摺好毛巾、跪地準備擦腳的時機。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲鬆獅散步回家「自動就定位」等擦腳腳　爸驕傲讚：真乖！。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

▲爸爸摺毛巾時，寶莉也自動趴下。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

▲鬆獅散步回家「自動就定位」等擦腳腳　爸驕傲讚：真乖！。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

▲寶莉側躺方便爸爸幫忙擦腳。（圖／有點毛毛的／Polly寶莉&寶爸的幸福生活時光提供）

寶爸也將影片貼到臉書社團「有點毛毛的」，網友們看了紛紛留言，「好乖喔！我家的完全無法……」、「已經機械化SOP了」、「又是別人家的狗」、「規矩真好的寶貝」、「哇好乖又聰明」、「工讀生快出來～」、「要從小就養成習慣，習慣了就成自然啦！」

 

關鍵字： 鬆獅擦腳SOP

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